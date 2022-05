Situație neașteptată la „Mâncare pe care”. Pentru prima dată în emisiune, premiul de 5.000 de lei a fost împărțit între doi concurenți

Pentru prima dată în emisiune, premiul de 5.000 de lei a fost împărțit între doi concurenți ce au obținut același punctaj! Valentin Usturoi și Iulian Lenghel au acumulat câte 62 de puncte. Prin urmare, amândoi au câștigat râvnitul titlu de gazdă perfectă și câte 2.500 de lei.

Valentin Usturoi este învățător și… creator de conținut culinar pe Tik-Tok, având aproape 250.000 de urmăritori! Acesta a povestit istoria conturilor sale de social media.

„De mic copil, toată lumea a făcut tot felul de glume pe seama numelui meu. Acum am reușit să întorc toată chestia asta în avantajul meu și am făcut paginile Gusturoi pe Instagram și Tik-Tok. Astfel, am început să îmi iubesc numele de familie”.

Mai mult decât atât, concurentul și-a întâmpinat oaspeții cu legături de usturoi menite să fie purtate pe cap sau la gât. Însă, părerile au fost împărțite referitor la această primire.

„Mi-a plăcut”, a spus Mihaela în timp ce Daniela își exprima nemulțumirea: „Mi s-a părut ciudat modul de întâmpinare”. Lăsând la o parte acest aspect, farfuriile gazdei au fost apreciate: „Nu mă așteptam ca Valentin să gătească atât de bine”, a declarat Mihaela.

Ce de-al doilea câștigător al săptămânii a fost Iulian Lenghel, ce activează în industria aerului condiționat. Acesta a optat pentru o cină în aer liber, care a constat în aripioare cu sos sweet chilli servite ca aperitiv, gulaș pentru felul principal și papanași cu vanilie ca desert. Oaspeții s-au jucat volei și s-au bucurat de preparatele mâncate.

„N-am mai mâncat așa ceva până acum”, a mărturisit Mihaela. Deși nu i-a adus puncte în plus, Iulian a fost apreciat și pentru gusturile și preferințele sale în materie de locuințe.

Cei patru invitați ai săi au fost impresionați de locuința concurentului, și anume un „tiny house”: „Frate, ce mare e! Încap cinci oameni aici”, va exclama unul dintre participanții Mâncare pe care.

