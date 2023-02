La aproape doi ani, vârstă pe care o va împlini luna viitoare, Josephine a devenit artista familiei, detronându-și tatăl cel puțin atunci când vine vorba de dans.

„A fost o surpriză pentru mine pentru că lui fii-mea i-a plăcut foarte tare piesa de când a auzit-o. Și acum zice Mamuu, că nu poate să zică Ramon. I-a plăcut foarte tare. A dansat și în baie dansează. Ea oricum dansează în fiecare zi. Cam vreo două-trei ore pe zi”, a povestit Smiley pentru Ego.ro, despre momentul în care Josehpine a auzit melodia „Ramon”.

„Îmi știe piesele, îmi cere să-i pun piese cu mine, îmi recunoaște vocea oricum și când vorbesc, și atunci când cânt.

Are o ureche muzicală foarte bună și un simț artistic foarte bine dezvoltat. Trăiește fiecare piesă pe care o ascultă, dansează, se vede pe fața ei cum își schimbă starea în funcție de piesă, dansează diferit pe fiecare piesă. Acum e setată pe Ceaikovski. M-a terminat”, a mai spus artistul.

Smiley profită din plin de fiecare moment alături de Josephine și îi face acesteia toate poftele.

„A primit o carte de la mama, de la bunica ei, cu Lacul lebedelor, care are și parte audio. Îți arată imaginile și pui fundalul sonor. E povestea din Lacul lebedelor și are și fundalul sonor din Ceaikovski. Sunt doar bucățele, fragmente scurte, dar când a ascultat prima dată am văzut că-i place și am vrut să-i pun tot fragmentul.

Atât mi-a trebuit că acum ascultăm și Lacul lebedelor, și Spărgătorul de nuci, și tot ce ține de balet. Dansez în fiecare zi cu ea când sunt acasă. Și dimineața, și seara. Dansăm și balet, dansăm și funk. Fac prize cu ea, ne distrăm foarte tare”, a încheiat Smiley.

