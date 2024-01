Smiley și artistul Nane au lansat împreună piesa „Goală”, o colaborare muzicală surprinzătoare și mult așteptată în comunitatea de hip-hop și trap din România, care vorbește despre lungul și incertul drum până la găsirea iubirii.

„Goală este despre dragostea toxică, despre dificultățile și struggle-ul de a fi cu cineva și a încerca să faci relația să meargă. Am lucrat cu Smiley pentru piesa asta și mi-a plăcut foarte mult. O să mai scoatem piese împreună, cel mai probabil, mai ales că apreciez la el bucuria și firescul pe care le are atunci când face muzică, am multe de învățat de la el. Mereu am considerat că cele mai șmechere chestii ies când artiștii colaborează având ca unic scop muzica.”, declară Nane, unul dintre cei mai apreciați artiști urbani, de hip-hop, rap și trap din România.

„Totul a plecat de la o discuție pe care am avut-o și ne-am dat seama că ar fi bine să facem ceva nou pentru amândoi”

Dornic să experimenteze cât mai multe intersecții de stiluri muzicale, Smiley are în plan mai multe colaborări cu Nane și cu artiștii din zona urbană. „Mă cunosc cu Nane de mult timp, îi apreciez mult evoluția, mi se pare un tip foarte talentat, creativ și inovator. Totul a plecat de la o discuție pe care am avut-o și ne-am dat seama că ar fi bine să intrăm în studio să lucrăm, să experimentăm, să facem ceva nou pentru amândoi. Așa a ieșit GOALĂ, care nouă ni se pare foarte tare. Am avut o chimie foarte bună, ne-am înțeles foarte bine din punct de vedere creativ și probabil o să mai auziți de noi împreună”, anunță Smiley odată cu lansarea piesei.

Co-producție HaHaHa Production și nopartyboys, „Goală” are muzica scrisă de Andrei Tiberiu Maria (Smiley), Ștefan Avram Cherescu (NANE), Florin Boka (Feenom), Răzvan Sofronescu, versurile făcute de Andrei Tiberiu Maria (Smiley) și Ștefan Avram Cherescu (NANE), producția muzicală semnată de Feenom, Mix-ul de Lu-K Beats și Masterul de Erwin Maas.

Smiley, vacanță de neuitat în Maldive alături de Gina Pistol și fiica lor, Josephine

Smiley și Gina Pistol s-au bucurat de o vacanță de neuitat alături de Josephine, fiica lor. Cei doi au ales o destinație îndepărtată, exotică, pentru începutul de an.

Conform unica.ro, Gina Pistol și Smiley au optat pentru un complex de vile de 5 stele cu servicii all-inclusive în Maldive. Un sejur de 7 nopți pentru o familie cu un copil mic este în prezent redus de la 53.729 la 43.255 de lei pentru februarie 2024. Costul mai include transfer de la aeroport dus-întors, o ședință de masaj de 45 de minute și acces la internet de mare viteză.

După două zboruri și un drum cu barca, Smiley, Gina Pistol și fiica Josephine au ajuns în Maldive. Pe rețelele de socializare, cântărețul a lansat un jurnal de călătorie în care le-a povestit fanilor cum decurge totul.

A pornit de la plecarea în România, de pe aeroportul din Otopeni. „A trecut și Revelionul și acum este timpul pentru o vacanță. Păi cum să începi Anul Nou mai bine decât cu o pauză. Ne-am împachetat jumătate de casă, că așa se pleacă în familie și am pornit spre țările calde, dar nu înainte de a o învăța pe Josephine obiceiul Sorcova… să înceapă anul cu bani în buzunar.

Prima oprire a fost la Doha, unde am admirat frumusețile aeroportului, timp de trei ore, după care am luat al doilea avion spre Male. Destul de lejer zborul”, le-a spus Smiley internauților într-un video postat pe Instagram.

