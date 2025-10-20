Concertele sunt unice prin fuziunea pop-simfonică, la care lucrează de mai bine de șase luni alături de colegii de la HaHaHa Production, de Metropolitan Orchestra cu ai săi 70 de muzicieni coordonați de maestrul Daniel Jinga, de trupa sa, dar și de o echipă tehnică de sunet, scenotehnică, producție video și lumini conectată la fenomenul show-urilor imersive reper la nivel mondial.

„Eu zilele acestea dinaintea concertelor «Armonie» plutesc parcă în alte sfere, merg pe stradă mai mult cu ochii închiși și zâmbesc nonstop, inexplicabil pentru cei din jur. Pentru că mie îmi cântă în cap și în suflet playlistul reorchestrat și rescris special pentru concertele care urmează.

Voi fi pe scenă alături de o orchestră formată din 70 de muzicieni! Vom avea 50 de instrumentiști și un cor superb format din 20 de persoane, vom avea cea mai tare trupă din sud-estul Europei în cea mai bună formă. Artiști invitați și publicul tot, care prin sunet și tehnologie va fi cu noi pe scenă, se va simți în mijlocul orchestrei, ca și când l-am îmbrățișa cu brațe de muzică și de armonie. Abia aștept să plutim împreună în armonie”, a spus cu emoție Smiley, înaintea celor mai importante evenimente din an pentru el ca artist.

„Armonie” va primi în grandioasa versiune pop-simfonică și invitați speciali care au răspuns provocării muzicale imprevizibile a lui Smiley. Feli, Irina Baianț, Theo Rose, Horia Brenciu, Alex Velea, Connect-R și Dorian Micu sunt parte dintre artiștii care vor face show înălțător alături de Smiley și de Metropolitan Orchestra pentru a crea momente unice pentru public, dar și pentru cariera lor.

Concertul lui Smiley, „Armonie”, susținut în data de 30 octombrie 2025, la Sala Palatului din București, este sold out, au anunțat organizatorii. Astfel, ultimele bilete disponibile se mai găsesc doar pentru data de 31 octombrie.

