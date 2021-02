Smiley, dezvăluiri despre sarcina Ginei Pistol. „Sunt pe ultima 100 de metri. La ecografie nu are nasul meu, ceea ce e ok”

„Sunt pe ultima 100 de metri, la ultima strigare. Încep să devin din ce în ce mai entuziasmat de ce urmează, cred că sunt pregătit, habar nu am ce mă așteaptă. Sunt entuziasmat să o cunosc.

Nu știm exact, aflăm luna aceasta data, mai durează o lună și un pic până când va naște Gina. De la o vreme, toată lumea îmi zice Smiley tăticul, nu-mi mai spus Smiley omul”, a spus Smiley la Vorbește Lumea.

„Avem tot, suntem înarmați până în dinți. Am reușit să renovăm și o parte din casă, mai urmează să luăm niște hăinuțe, dar suntem pregătiți la capitolul cărucioare, scaun de mașină, pătuț.

Abia aștept să o țin în brațe, sunt puțin așa emoționat, pentru că nu sunt foarte îndemânatic, dar când vine vorba de lucruri importante, mă mobilizez”, a mai transmis artistul.

„Ne-am decis asupra numelui, dar îl divulgăm decât după ce se întâmplă. Deja m-am apucat de sală, să mă pregătesc fizic.

Nu am o frică că o să fie fetiță, sunt foarte încântat de treaba asta și abia aștept să o văd, să o cunosc. La ecografie nu are nasul meu, ceea ce e ok, dar abia aștept să văd. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a mai adăugat Smiley.

