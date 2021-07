„Mi-a plăcut din prima piesa asta, așa cum mi-au plăcut toate piesele lui Connect-R de până acum. Îl știu de mult timp, am mai colaborat, suntem prieteni, iar muzical vorbind sunt fanul lui, îmi place cam tot ce face.

„Rita” este o piesă de dans, dar și de feeling, este o piesă lucrată în detaliu despre o temă foarte actuală: ce alegem în viață, cine triumfa? nevoia de siguranță și confort sau inima?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Sunt sigur că o să vă placă și clipul, este ca un film căruia abia aștepți să-i vezi finalul, dar care rămâne unul deshis în mintea, amintirile și inima fiecărui om care ascultă piesa”, declară Smiley despre ”Rita” pe care speră să o audă cât mai des în playlisturile de vară ale oamenilor.

„Mă bucur mult că am făcut o piesă cu Smiley pe care eu îl consider poate cel mai mare star pop de la noi din țară. Am mai lucrat cu el la începutul carierei mele și am rămas încă de atunci impresionat de calitățile lui de om de studio, de compozitor.

Am venit cu ”Rita” la el aproape gata, și-a scris strofa, a făcut și un after-refren superb și iată că a ieșit o piesă care sperăm din suflet să placă. Deși eu mi-am obișnuit publicul în ultimul timp cu piese care vindecă, ei bine, muzica trebuie și să bine dispună, nu doar să vindece.

Așa e ”Rita”, te face să zâmbești, să dansezi, să te miști.”, declară Connect-R care se pregătește să lanseze un album cu 10 piese în stil afro, fiind considerat unul dintre pionierii genului în România.

Citeşte şi:

INVESTIGAȚIE. Dezlegarea misterului băiatului de 21 de ani mort după prima doză de vaccin anti-Covid. A lăsat o formulă chimică și un mesaj criptat

Primăria lui Piedone, 30.000 de euro către institutul de sondare a opiniei deținut de patronul media care-i promovează toate acțiunile

Ce acuzații i se aduc lui Ion Rădoi, liderul sindicatului de la metrou, plasat sub control judiciar

PARTENERI - GSP.RO Incredibil! A băut, s-a drogat, a mituit și a intrat la finala Euro 2020 fără bilet! Ce a urmat

Playtech.ro ȘOC TOTAL! De ce NU poate divorța Reghe de Ana! E HALUCINANT ce se întâmplă...

Observatornews.ro EXCLUSIV. Imagini surprinse cu câteva secunde înainte ca elicopterul să aterizeze forţat în Bucureşti. Aparatul de zbor pierde brusc altitudine

HOROSCOP Horoscop 15 iulie 2021. Gemenii vor avea ocazia de a clarifica pentru ei anumite sentimente și emoții

Știrileprotv.ro A vrut să-i facă curățenie în casă unui prieten, dar a greșit locuința. Reacția proprietarei când a ajuns acasă

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE (Publicitate) Suporterii români mizează pe crabii echipelor adverse la Microbist de România