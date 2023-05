Nunta lui Smileuy cu Gina Pistol se anunță a fi un eveniment de poveste. Fosta prezentatoare de la Antena 1 va schimba în ziua cea mare două rochii, una foarte elegantă și alta la care va asorta o pereche de cizme fără toc.

Smiley: „Am luat-o pe viitoarea mea nevastă și am plecat un pic”

Până atunci, cei doi au plecat din România. Sunt acum în Londra unde îmbină utilul cu plăcutul. Smiley merge la studio, dar are și timp pentru a vizita capitala Marii Britanii alături de Gina Pistol. „Am obosit de la atâtea pregătiri de nuntă.

Așa că am luat-o pe viitoarea mea nevastă și am plecat un pic la Londra, să mai schimbăm atmosfera. Am împachetat light, am și înfășurat bagajele și ne-am luat zborul. Londra ne-a întâmpinat cu căldură, la propriu, soare și voie bună”, a transmis artistul pe o rețea de socializare.

Totodată, pe Instagram, el a și publicat un filmuleț complet în care a surprins plecarea din România și primele ore petrecute în Londra.

Cum a cerut-o Smiley pe Gina Pistol în căsătorie

Cererea în căsătorie a avut loc pe 22 decembrie 2021, când fiica lor avea doar câteva luni. Gina Pistol nu s-a așteptat nicio secundă să primească inelul, pentru că totul s-a întâmplat într-o zi obișnuită, chiar atunci când fosta prezentatoare de la Antena 1 pregătea cada pentru baia fetiței lor.

Gina Pistol a mărturisit că inițial nu a înțeles ce se întâmplă și nici nu a auzit ce i-a spus Smiley. Atenția vedetei era la fiica ei, care rodea cutia cu inelul. „Era într-o seară normală de familie, noi trei, pregăteam baia fiicei noastre, spălam cada și eram plină de spumă și Andrei se juca cu Josephine în dormitor și m-a strigat.

Am ieșit din baie cu mâinile pline de spume și mă uitam la ei, iar Josephine avea o cutiuță în mână și Andrei a început să spună ceva, dar n-am auzit începutul că mă întrebam de unde a luat cutia, rodea la ea. Nu mi-am dat seama că e o cutie care ascunde un inel. L-am văzut emoționat. N-am auzit începutul, dar i-am văzut emoția pe față”, a povestit Gina Pistol pe YouTube.

Smiley a apelat la ajutorul unui bijutier foarte priceput pentru inelul de logodnă. A ales un inel cu diamant, așa cum își dorea Gina Pistol.

„Am vorbit cu nașa noastră. Nu mă pricep la bijuterii. Știam treaba asta cu inelul cu diamant… Am căutat ceva… Știam care e forma de diamant care îi place. Am căutat un bijutier foarte tare. E făcut special pentru ea, adică nu e cumpărat de la magazin”.

Familia a primit vestea despre căsătorie de Crăciun, pentru că cererea avusese loc înainte cu doar câteva zile. Toți s-au bucurat, însă nu a fost o surpriză pentru aceștia.

