De Denisa Macovei,

Dornic să revină pe scenă, Smiley face apel la populația României să respecte măsurile impunse de autorități, căci altfel vom risca să ne reîntoarcem la Starea de Urgență și să avem parte de evenimente abia în primăvara anului viitor.

„La cât de mult timp a trecut de când nu am mai avut o cântare, aș cânta și la 2 bețivi. Trag speranța că după următoarele două săptămâni în care oamenii se vor comporta civilizat, se vor respecta între ei și vor respecta normele de distanțare și de protecție, vom reveni la o viață cu mai multe manifestări culturale în aer liber cel puțin. Cred că după 15 iunie o să existe și posibilitatea unor evenimente mai mici, dar măcar să existe ceva”, a spus optimist artistul. Chiar dacă nu avea programat niciun concert mare sau vreun turneu, Smiley trebuie să facă ceva în viitorul apropiat, căci are o întreagă echipă care depinde de el din punct de vedere financiar.

„Anul ăsta nu aveam în plan nici un concert mare, nici un turneu pentru că eu anul ăsta mi l-am programat să lansez multă muzică, ceea ce fac deja, și nu m-am gândit, nu am luat în calcul că va veni o pandemie. Având în vedere că nu am avut cântări de 5 luni și am și o ditamai trupa, ditamai gașca de oameni, trebuie să găsesc niște soluții să facem niște spectacole, pentru că oamenii ăștia din asta se întrețin. Ce-i drept avem și o mare poftă de cântat pe scenă. Eu cred că de la 15 iunie, dacă nu există o revenire a virusului sau dacă Doamne ferește se îmbolnăvesc mai mulți oameni, încet-încet vom reveni la normal. Sunt optimist în general”, a mai completat Smiley la emisiunea „Miejii Nopții”.