Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, sunt căsătoriți din anul 2009 și au împreună trei copii, pe Carla, Vladimir și Tudor. Cei doi soți se ocupă personal de micuți, nu au o bonă. Ei îi duc la școală, ei fac activități, chiar dacă au programe încărcate în ceea ce privește viața lor profesională.

Acum, Mirela Vaida filmează în avans pentru Antena Stars, pentru edițiile speciale de sărbători. „Eu nu am vacanță, la noi se filmează foarte mult. Dimineața filmăm edițiile speciale de sărbători, am vreo 18 ediții speciale și voi filma și Revelionul, care va fi filmat vreo 4 zile, pentru că va fi un revelion de toată noaptea, iar seara am Acces Direct”, a declarat, pentru unica.ro, Mirela Vaida, care și-a trimis copiii la Cluj în această perioadă.

Copiii Mirelei Vaida sunt la Cluj: „E regulă cumva de zilele de vacanță”

Micuții ei sunt în vacanță, așa că i-a trimis la Cluj, la bunica lor. Soacra Mirelei Vaida e încântată să petreacă timp cu nepoții. „Pe copii i-am trimis la Cluj, la soacra mea, pentru că e regulă cumva de zilele de vacanță. Soacra mea, fiind singură, pentru că socrul meu s-a prăpădit, abia îi așteaptă la Cluj, îi duce peste tot, le face toate poftele, se plimbă, vizitează, merg la filme, merg în parcuri, sunt fericiți acolo copiii.

Și eu sunt fericită că au ce să facă, pentru că la noi ritmul de viață și de muncă și la mine și la soțul meu este acela că plecăm dimineață și venim seara. Deci e bine pentru copii că în vacanță au foarte multe activități la Cluj.

Primesc poze și videoclipuri și sunt bucuroasă când îi văd că sunt fericiți, că schimbă aerul, schimbă peisajul, toate lucrurile astea sunt benefice”, a mai spus prezentatoarea de la „Acces Direct”.

De ce Mirela Vaida a rămas la „Acces Direct”, deși a primit alte oferte în televiziune

De-a lungul anilor, ea a primit mai multe oferte din televiziune, dar le-a refuzat. Datorită echipei și-a continuat munca la „Acces Direct”. „Îți faci o echipă, te sudezi cu ea, ești împreună la bune și la grele, noi chiar am trecut prin multe bune și rele, aceste lucruri reprezintă o anumită energie care se construiește acolo.

Ai încredere în echipă, știi că echipa nu te lasă, știi că echipa trece cu tine prin foc și prin sabie. Este foarte greu să găsești oameni loiali. Televiziunile sigur că pot să vină cu tot felul de oferte. Unele pot să fie serioase, altele nu.

Depinde de tine dacă te duci după steluțe și artificii sau dacă îți dorești să construiești lucruri care să dureze. Eu am ales să rămân cu echipa, deși am avut un moment în care puteam alege să plec. Am făcut-o pentru că mi-am dat seama că nu pot să fiu doar eu și să gândesc de azi pe mâine. Eu trebuie să fiu împreună cu acest motor care lucrează ca într-o redacție de știri zi și noapte.

Sunt niște copii acolo în redacție care vin dimineața la 9 și pleacă seara la 9. Exact așa stau lucrurile, zi de zi. Mi-am dat seama că noi așa funcționăm.”, a declarat prezentatoarea într-un interviu pentru Ego.