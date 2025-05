Cristina Spătar spune că s-a speriat cu atât mai mult cu cât patrupedul nu a plecat niciodată de acasă. Din fericire, în cele din urmă, totul s-a terminat cu bine.

Cristina Spătar a fost sunată de la o clinică, după ce o persoană o găsise pe Dolly pe stradă. Pentru că avea cip a putut fi identificată cu ușurință.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„M-am întors din Italia și am venit aici, să cânt. Italia este ca a doua mea casă, am fost câteva zile din nou acolo, pregătim lansarea vinului. Când am ajuns acasă, nu am mai găsit-o pe cățelușa mea, Dolly. Niciodată nu a fugit de acasă, are un an și jumătate. Tocmai îi făcusem baie, era aranjată. M-au sunat de la o clinică, o doamnă doctor a văzut cui aparține, are cip, l-a găsit o doamna, printre mașini.

Nu a vrut bani drept recompensă așa că i-am făcut cadou o sticlă de vin din colecția mea. Tocmai mă pregăteam să vin la concert și l-am trimis pe Albert, fiul meu, să o ia de acolo”, a mărturisit Cristina Spătar pentru Click.ro.

Recomandări Nicușor Dan este noul președinte al României. Rezultate finale alegeri prezidentiale 2025, conform BEC

Cristina Spătar surprinde de fiecare dată cu aparițiile sale. Recent, vedeta a fost invitată în cadrul emisiunii La Măruță, unde a dezvăluit cum se menține în formă.

„Azi nu am mâncat nimic. Am băut cafea, am luat vitaminele și colagenul. Sunt la dietă. Vreau să slăbesc și să dau jos 5 kilograme. Mă chinui cu dieta și sala de forță. Vine vara, trebuie să avem mâini frumoase, fără celulită.

Mai am 4 kilograme 800 de dat jos ca să ajung la greutatea mea pe care o aveam cândva. Dar vă invit să mă urmăriți pentru că pe plan muzical am pregătit un proiect foare drag sufletului meu și multe concerte în străinătate, alături de nașul meu, Ion Paladi”, a povestit pentru Click!, în urmă cu ceva timp.

Alegeri Prezidențiale – turul 2 – rezultatele finale BEC pentru președinția României!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News