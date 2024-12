Emisiunea prezentată de Dani Oțil va fi difuzată în fiecare luni, marți și miercuri, iar cele nouă cupluri de la Power Couple România 2025 sunt: Leonard Doroftei și soția Monica, Theo Zeciu și Cesima, Diana Bulimar și Radu Dumitrache, Bella Santiago și soțul, Magicianul Robert Tudor și soția, Giulia și Vlad Huidu, Radu Bucălae și soția Alexandra, DOC și Anca Munteanu, Andrei Stoica și soția.

Recent, în cadrul Observatorului de la Antena 1, Diana Bulimar și iubitul ei, Radu Dumitrache, au vorbit despre cel de-al doilea sezon al show-ului Power Couple România, afirmând că se așteptau să fie mai ușor, din ce văzuseră la televizor.

Diana Bulimar e mai fricoasă

„Eu am vrut doar să o văd pe Diana în competiție. Cum trăiește ea competiția. Am văzut-o mai fricoasă. Și am simțit o Diana care are nevoie de sprijinul meu”, a spus Radu Dumitrache despre Power Couple România 2025.

Diana Bulimar a afirmat că a crezut că probele vor fi separate pentru băieți și pentru fete, însă a avut o surpriză: toate au fost la comun.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări Război cald, război rece. De ce Occidentul trebuie să reziste atacurilor nu în pofida, ci datorită revenirii lui Donald Trump la Casa Albă

„Inițial am crezut că atunci când este proba fetelor, este proba fetelor. Și a băieților, a băieților. Dar suntem împreună în toate probele. De multe ori, noi pierdeam proba lor, pentru că greșeam. Mi s-a întâmplat. Eu știam că este calm. Au fost unele probe în care l-am văzut că i s-a îndeplinit un vis din copilărie”, a spus Diana Bulimar.

Cameramanii au găsit haos

Vedeta a mai afirmat că iubitul ei este foarte dezordonat, iar echipa de filmare care a mers în camera lor a descoperit haosul care era acolo.

„Când am văzut primul sezon pe TV, am zis că e foarte mișto. Dar acum, după ce am filmat sezonul 2, ne-am dat seama că e mult mai greu. Totul este la superlativ. Toate probele, toți oamenii. Eu oricum o să urlu încontinuu. Am aflat că avem frică de înălțime. Acolo am avut primul meu atac de panică din viața mea. Nu am simțit în viața mea ce am simțit în una dintre probe. O să fie un moment în care eu îi spun că e super dezordonat. Și a venit echipa de filmare cu noi până în cameră… era haos”, a mai spus Diana Bulimar în cadrul Observatorului de la Antena 1.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News