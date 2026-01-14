Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai respectate și iubite interprete de muzică populară din România, trece prin momente extrem de dificile. Artista a ajuns de urgență la spital, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, după ce a suferit un infarct. A fost preluată imediat de o ambulanță și transportată la spitalul din Suceava, unde se află internată și în prezent, sub supravegherea atentă a medicilor.

Starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca a ridicat îngrijorări atât în rândul apropiaților, cât și al admiratorilor săi. Artista a confirmat că episodul cardiac a fost unul serios, iar perioada de recuperare este încă incertă. Deocamdată, medicii nu i-au comunicat un termen clar pentru externare, fiind necesară monitorizarea atentă a evoluției sale.

Pe lângă infarct, cântăreața s-ar fi confruntat și cu un episod de răceală, ceea ce i-a slăbit și mai mult organismul. Chiar și așa, Sofia Vicoveanca a găsit puterea să vorbească despre starea ei, oferind declarații exclusive pentru Spynews TV. Aceasta a recunoscut că nu trece prin zile ușoare, însă încearcă să rămână optimistă și să aibă încredere în medici.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. – când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a declarat Sofia Vicoveanca.

Sofia Vicoveanca e vizitată la spital de fiul ei

Un sprijin esențial în aceste momente dificile este fiul ei, Vlad, singurul copil al artistei. Acesta îi este permanent alături, mergând la spital pentru a o vizita și pentru a discuta cu cadrele medicale despre evoluția stării sale de sănătate. Prezența lui îi oferă Sofiei Vicoveanca liniștea și forța de care are nevoie pentru a depăși acest obstacol.

În ciuda situației delicate, artista rămâne încrezătoare și transmite că speră să se recupereze cât mai curând.

„Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne-ajută! Știe Domnul ce face”, a mai declarat artista.

Florinela Georgescu, director ANM, anunță încălzire urmată de ger sever în toată țara: fenomen meteo periculos azi și mâine în mai multe zone
Știri România 12:01
Florinela Georgescu, director ANM, anunță încălzire urmată de ger sever în toată țara: fenomen meteo periculos azi și mâine în mai multe zone
Cine e Bogdan Costaş, numit director general interimar al Tarom: l-a acuzat pe Radu Miruță de rea-voință
Știri România 12:00
Cine e Bogdan Costaş, numit director general interimar al Tarom: l-a acuzat pe Radu Miruță de rea-voință
Monden

Imagini din casa cu două etaje a lui Virgil Ianțu. Cum arată vila care pare desprinsă din reviste
Stiri Mondene 11:36
Imagini din casa cu două etaje a lui Virgil Ianțu. Cum arată vila care pare desprinsă din reviste
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat"
Stiri Mondene 11:26
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine"
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
