După ce la sfârșitul anului 2023 Sorin Bontea a decis să plece de la „Chefi la cuțite” și să părăsească Antena 1, alături de Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, postul de televiziune i-a dat pe cei trei în judecată, pornind împotriva lor mai multe procese.

La doar câteva luni distanță după ce plecau de la Antena 1, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu semnau cu PRO TV, fiind din nou jurați la MasterChef, emisiune la care debutau în urmă cu mai bine de 10 ani.

Decizia judecătorilor nu este definitivă

Recent, Sorin Bontea a pierdut unul dintre procesele cu Antena 1, astfel că ar trebui să plătească daune în valoare de 100.000 de euro, plus 8.575 de lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Decizia însă nu este definitivă!

Potrivit informațiilor oferite de Pagina de Media, celebrul chef a pierdut procesul cu postul de televiziune deoarece a încălcat o clauză din contract. Mai exact, Sorin Bontea a făcut publicitate unor branduri fără a avea acordul celor de la Antena 1.

Sursa citată notează că, potrivit contractului semnat de Sorin Bontea cu Antena 1 în anul 2017, chef-ul era obligat să obțină în prealabil acordul scris al postului de televiziune dacă dorea să apară în alte emisiuni sau să realizeze „materiale online” pentru produse care nu aparțineau trustului.

Din câte se pare, în perioada 2022-2023, Sorin Bontea a realizat 48 de postări în mediul online prin care a promovat diferite produse, fără a avea acordul celor de la Antena 1.

Sorin Bontea s-a apărat în instanță, afirmând că postările lui nu au întrunit condițiile articolului 5.11 din contract, ci ale altor clauze, și a mai spus că i-au fost încălcate drepturile la liberă exprimare și dreptul la propria imagine.

Tribunalul a respins în mare argumentele lui Sorin Bontea

Jurnaliștii de la Pagina de Media notează că tribunalul a respins în mare argumentele lui Sorin Bontea.

„Instanța arată că astfel de limitări sunt obișnuite în domeniul artistic şi că un profesionist poate accepta, prin contract, restricții privind colaborările sale. De asemenea, noțiunile folosite în contract au fost considerate suficient de clare, iar clauza a fost negociată între părți.

Judecătorii au considerat că limitarea libertății de exprimare prin contract este legală, dacă este asumată voluntar; astfel de clauze sunt frecvente în industria media şi divertisment; noțiunea de „materiale online” este suficient de clară în contextul actual (include postări pe social media, clipuri promoționale etc.); clauza nu a fost impusă, ci negociată între două părți profesioniste. Instanța a stabilit că și o singură încălcare activează clauza penală de 100.000 de euro, deoarece suma fusese stabilită anticipat de părți”, notează sursa citată.

