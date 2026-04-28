Libertatea a vrut să afle de la Smiley ce planuri are pentru 1 mai 2026, iar artistul ne-a dezvăluit că va petrece departe de România, însă alături de români.

Mai exact, Smiley și Gina Pistol vor pleca în Italia, la Milano, alături de fiica lor Josephine, dar și de alți prieteni. Scopul este acela de a-l susține din tribune pe Cristi Chivu spre primul lui titlu ca antrenor la seniori.

„Aștept cu nerăbdare această minivacanță de 1 mai, pentru că o vom petrece susținând munca bună a unui român pe care îl respect și îl prețuiesc mult, Cristi Chivu. Voi fi la Milano, cu Gina, Josephine, prietenii și cu toată energia bună de acasă, la meciul lui Inter Milano cu Parma. Este mereu, oriunde ne-am afla, cea mai frumoasă sărbătoare românească atunci când simțim implicarea lui Cristi în fiecare secundă de meci, diferența pe care o face în fotbalul mondial cu viziunea, strategia și spiritul lui și, mai ales, când îi vedem rezultatele remarcabile. Așa că deja ne dregem vocile, pentru a-i face galerie românului nostru, pe 3 mai 2026, pe San Siro”, a spus Smiley în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Internazionale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, joacă duminică, pe 3 mai 2026, de la ora 21.45, pe teren propriu împotriva celor de la Parma, fosta echipă a românului.

În cazul în care Inter Milano va câștiga meciul cu Parma, echipa antrenată de Cristi Chivu va deveni matematic campioană în Italia, cu trei etape înainte de finalul sezonului.