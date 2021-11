„Chefi fără limite” este un format original, care e filmat în această toamnă în insulele grecești. Fiecare episod le va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde.

Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu vor coordona fiecare câte o echipă, miza fiind aceea de a demonstra că un bucătar pasionat se poate descurca în orice condiții și că își poate depăși limitele. Sorin Bontea s-a arătat încântat foarte încântat de concurenții din echipa lui.

„Cred că am în echipă de toate. Am gospodină, care are un gust bun, am cofetari care știu cofetărie, bucătari, forță, am și forță, am și concurent cu simțul frumosului, cu siguranță mă vor ajuta toți. Cred că am echipa shaorma cu de toate în echipă. Mai ales cu mine topping. Eu sunt căpitanul tuturor”, a spus Sorin Bontea.

„Echipa mea mă interesează”

În ceea ce privește competiția, Sorin Bontea nu a oferit prea multe detalii, a spus că se focusează mult la echipa lui, își dorește ca aceasta să iasă învingătoare. „Despre celelalte echipe nu mă interesează. Echipa mea mă interesează. N-avem limită. Eu am venit aici să câștig, să-mi duc echipa la victorie”, a declarat Sorin Bontea la „Jurnal de Chefi fără limite”.

Când a venit vorba despre provocările din emisiune, juratul și-a lăuday din nou concurenții. „Ai mei sunt cei mai șmecheri. Se descurcă în orice împrejurare. Au venit cu roșia cea mai mare, cară piatră, dirijează măgarii ca pe mașină, fac și mâncare pe barcă, fac și curat. Forță. Și cu mine zece care-i și întrece”, a spus bucătarul pentru a1.ro.

