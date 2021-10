Trece printr-o perioadă foarte grea a vieții sale, mai ales că la „Survivor România” spunea mereu cât de mult o iubește pe Alexandra. Tânăra a decis să-l părăsească după ce acesta s-a întors din Republica Dominicană. Cei doi erau căsătoriți de 7 ani, însă soția lui a decis să divorțeze. Deși a încercat să o roage să-l ierte și să-i mai dea o șansă, Alexandra nu a cedat insistențelor lui.

Sebastian Chitoșcă a recunoscut că a greșit mult față de ea în ultimii doi ani jumătate, însă acum e prea târziu să mai poată să repare ceva. Invitat în platoul emisiunii „Teo Show”, fostul fotbalist a povestit tot ce s-a întâmplat între el și Alexandra.

„Țin minte absolut orice am făcut în acești ani, mai ales în luna mai, dar în ultima parte se vedea că nu suntem bine, că am spus să îndrept anumite lucruri. În ultimii doi ani jumate de relație, după ce s-a întâmplat cu fratele meu, mi-am găsit refugiul în gaming, în jocuri, și petreceam foarte mult timp la calculator. Au trecut luni fără să-mi dau seama, mă lăsasem de fotbal, pasiunea mea cea mai mare, fratele meu chiar dacă a trăit, pentru mine murise, pentru că nu mai e același om.

Nu mi-am găsit refugiul lângă ea, mi-am găsit refugiul în alte lucruri. Am realizat asta cât am stat în junglă și când am ajuns acasă i-am spus.

I-am spus tot ce am avut de spus, mi-a spus că se bucură că am realizat. Pe zi ce trecea făceam lucruri pe care nu le-am făcut niciodată, făceam curat, nu mai stăteam la calculator, mai ales în prima lună n-am deschis calculatorul, dar o simțeam rece. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu-mi convenea și îmi puneam tot felul de întrebări. Și mi-a spus: «Tu m-ai obișnuit așa. Dar înainte când îți spuneam: Sebi mă pierzi, mă neglijezi și plângeam, nu mă luai în seamă»”, a dezvăluit Sebastian Chitoșcă la „Teo Show”.

Alexandra și-a făcut bagajele și a plecat la mama sa. Fostul concurent de la „Survivor România” locuia împreună cu soția sa în Germania. Sebastian Chitoșcă a avut câteva proiecte în România, iar când s-a întors în Germania nu și-a mai găsit soția acasă.

Soția lui Sebastian Chitoșcă a cerut ordin de protecție

Fostul fotbalist de la FSCB a declarat că soția sa a cerut ordin de protecție, iar el nu mai are voie să se apropie de ea. În cazul în care Sebastian Chitoșcă nu va respecta ordinul de protecție, el riscă să stea în spatele gratiilor pentru 6 luni sau va trebui să plătească o amendă usturătoare în valoare de 250.000 de euro.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura că nu o să mai dea ochii cu mine niciodată. Îi este și rușine să mai vorbească cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influențe. Ea nici nu știe limba, a fost dusă acolo de oameni care știu ce au de făcut. Am primit o foaie ieri, că am fost înlăturat de la apartament și 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri să fiu lângă această femeie, dacă o să mă apropii de ea am de făcut închisoare 6 luni sau amendă 250.000 de euro.

Nu i-am făcut absolut nimic. Am văzut că scrie în declarație, sunt și câteva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatălui ei, care a fost martor și a spus când a venit Poliția că sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se acceptă. N-am nicio problemă că a făcut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatăl ei și i-am spus că femeia asta n-o să mai dea ochii cu mine pentru că eu nu-mi doresc. Am și plecat din Germania, ca să nu mai fiu în stresul ăla. M-am detașat și sunt în România de atâtea zile. Eu mă așteptam să se liniștească ea și să lămurească cu tatăl meu, nici măcar cu mine, pentru că nu-mi mai doresc.

Obiectele mele personale sunt în această casă. Eu am fost întrebat de Poliție atunci dacă vreau să iau ceva din casă și am zis că nu vreau absolut nimic, nu-mi mai stătea gândul la nimic. După ce am ajuns acasă am sunat la Poliție și am spus că am nevoie de casă și m-au sunat înapoi și mi-au zis că nu pot să merg să le iau pentru că soția mea nu este de acord”, a povestit bulversat Sebastian Chitoșcă.

Sebastian Chitoșcă a recunoscut că și-a lovit soția

Fostul concurent de la „Survivor România” a recunoscut că a lovit-o pe Alexandra. Sebastian Chitoșcă a povestit că totul s-a întâmplat la începutul relației din cauza geloziilor, însă soția sa l-a iertat și nu s-a mai repetat această greșeală.

„Da, am lovit-o. Eram la început de relație și erau gelozii, pentru că la început îmi mai scria și mie lumea, discuții, dar niciodată să o înșel. Da, când am fost tânăr i-am dat o palma. S-au iertat și lucrurile alea”, a mai explicat fostul Faimos.

