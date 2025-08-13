„Duminică asta a fost cu multă joacă. Am ieșit în parc, am mers cu bicicletă, am jucat petanque, badminton… desene animate, film, nebunieeeee! Am încercat să profit cât mai mult de timpul împreună cu ei, căci săptămâna această eu filmez în fiecare zi de dimineața și până seară, așa că ei trei vor pleca la Viscri.

Am hotărât împreună cu Radu că e mai bine să stea cu ei acolo, decât prin București. Doar că aseară ne era deja dor unii de ceilalți… ”, a transmis Dana Rogoz pe contul de socializare.

Dana Rogoz și regizorul Radu Dragomir formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbizul românesc. Împreună au doi copii și de curând au sărbătorit un moment important.

Recent, cuplul a aniversat 21 de ani împreună, iar actrița a ales să marcheze momentul printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre relația lor profundă, despre familie și despre bucuria momentelor petrecute alături.

„Radu și cu mine am împlinit ieri 21 de ani de relație! Douăzeci și unu! Sincer, tot mai rar ne mai întâlnim cu cupluri la fel de longevive. Ne iubim, ne respectăm, ne sprijinim unul pe celălalt când dăm de greu, nu contenim să ne privim cu admirație, ne străduim să nu lăsăm să treacă viață fără să construim împreună amintiri, case, filme și, în primul rând, destine ale minunilor noastre, Vlad și Lia.”, a mărturisit Dana Rogoz.

