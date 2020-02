De Livia Lixandru,

Speak și Ștefania au trecut cu greu peste experiența din Filipine. Cântărețul a avut probleme în a se readapta, odată ce a venit înapoi în România.

Deși au dat dovadă de ambiție și multă răbdare, dar și multă perseverență, cuplul s-a confruntat cu câteva probleme la întoarcerea în țară. Cei doi au povestit în emisiunea Răi da Buni că le-a fost greu să își reia ritmul vieții.

Speak a mărturisit că nu a ieșit din casă timp de două săptămâni. „Mi-am revenit de vreo două săptămâni. Până acum două săptămâni nu ieşeam din casă. M-a marcat”, a declarat Speak la Antena Stars, potrivit VIVA!. Ștefania a spus și că artistul a avut nevoie de terapie, însă nu a urmat-o.

„A avut nevoie de terapie şi nu a făcut, aşa că şi-a revenit greu”, a spus Ştefania. „Nu ştiu, am avut noroc că el era acolo când eu cădeam, eu eram acolo când el cădea, doar că revenirea lui era foarte grea. Eu îmi reveneam şi mă adaptam destul de repede, el nu prea”, a mai spus iubita cântărețului.

