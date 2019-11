De Livia Lixandru,

În urmă cu câteva zile, artistul a postat pe una dintre rețelele de socializare un mesaj misterios, cu o dată și o oră, în care nu a dat prea multe detalii.

Data și ora erau chiar momentul în care el și iubita lui aveau să spună DA în fața ofițerului Stării Civile. „12:00/14/2019 ☘️❤️?’, era mesajul postat de artist.

Iubita artistului a purtat un costum alb și era extrem de fericită. Ștefan Stan preferă să-și țină relația departe de ochii curioșilor și preferă să trăiască aceste momente de bucurie alături de familie și de prietenii apropiați. Printre invitați a fost prezent și Pepe, un bun prieten de-ai mirelui.

„Suntem împreună de mult timp, de patru ani, în total. Dar am avut și o pauză, în această perioadă. Evenimentul a fost planificat demult, acum am făcut cununia civilă, la care am invitat doar apropiații.

Dar nunta va urma și va fi un eveniment mare. Mama o plăcea foarte mult pe soția mea, extrem de mult. Evenimentul a fost programat împreună cu ea, s-a bucurat mult că ne căsătorim dar, din păcate, ea nu a mai apucat să fie prezentă…”, a declarat Ștefan Stan, în exclusivitate pentru VIVA!, referidu-se la mama lui, care s-a stins din viață recent.