Ștefania Ștefan a fost eliminată de la „Survivor All Stars”, după un duel dur cu Zanni. „Mă aruncam în dinți pentru ea”

Zanni a fost votat de colegii săi, iar colega lui de emisiune a ajuns la confruntare din cauza nominalizării făcute de TJ Miles, purtătorul Colanului de Imunitate.

Concurenții s-au luptat din greu, fiecare dorindu-și să ajungă în marea finală „Survivor All Stars”. Ștefania Ștefan a fost eliminată de la „Survivor All Stars”, în ediția de aseară, 16 mai 2024

„Pentru cine nu știe, votul meu nu contează. Este doar un vot”, a spus Zanni dezamăgit.

„Voturile astea sunt din ce în ce mai grele.. Deși nu aș vrea să-l votez pentru că este unul dintre cei mai puternici concurenți, dar pentru că sunt un Războinic, îl votez pe Zanni”, a spus Iancu Sterp, potrivit TV Mania.

„Eram sigură că așa o să fie voturile, ei au zis-o întotdeauna, nu avem cum să-i judecăm. Zanni ar putea să intre cu oricine pe traseu, inclusiv cu mine, și să câștige. În același timp, nu o să îl folosesc pe Zanni ca să-l trimit pe cel mai bun dintre ei acasă.

Nu e nimic personal, dar trebuie să se întâmple pentru că Survivor este mai mult decât sportiv. Zanni a trecut prin greu, eu am trecut prin greu… Votul meu e un vot care o să îi fie ok lui Zanni. Votul meu în seara asta o să fie Ștefania”, a spus TJ Miles, potrivit protv.ro.

Zanni și Ștefania Ștefan s-au luptat pentru a rămâne în competiției, iar cea care a plecat a fost Ștefania.

„Pleacă o adversară pe care am îndrăgit-o. Mi-ar fi plăcut maxim să fi făcut echipă, mi-ar fi plăcut să îi arăt Ștefaniei ce înseamnă să ai un frate de 55 kg, mă aruncam în dinți pentru ea. A fost cea mai bună fată, am încercat să o mai dezechilibrez pentru echilibrul alor mele.

E dureros că 1 și 2 se luptau, iar 6 și 7 se uitau. Puterea exemplului de acum trebuie să ne facă mai atenți de acum. Nu trebuie să mai existe Războinici și Faimoși, am rămas numai bărbați. Dacă greșesc, să mă trimiteți și săptămâna viitoare la duel”, a spus Zanni.

Ștefania, de asemenea, a avut un discurs emoționant la finalul competiției. „Vreau să le mulțumesc tuturor că au fost reali, au fost loiali, au fost prieteni. Am demonstrat ceea ce am vrut eu să demonstrez! Am vrut să demonstrez că și o femeie e șmecheră și poate! Ca femeie, am reușit să fiu tare, să fiu agilă, îndemânatică. Consider că am coroana, domnul Dan!”, a spus Ștefania Ștefan.

