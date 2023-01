Succesul româncei Minelli, după 13 ani de muzică: „Melodiile mele rulează în mai multe țări de pe continente diferite. Sunt primită ca un artist internațional”

O mulțime dintre piesele pe care ea le cântă au devenit hit, printre acestea și „Mariola”, care a depășit granițele țării. Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, artista a vorbit atât despre viața ei profesională, dar și despre cea personală. E căsătorită și are doi copii.

Libertatea: Minelli, cea care e foarte cunoscută în România și nu numai, sau Luisa Ionela Luca? Cine îți place mai mult să fii?

Minelli: Oricum ar fi, sunt eu de fiecare dată și de aceea îmi place atât să mă bucur de scenă, să îmi compun piesele în studio, cât și să mă bucur de o cafea bună la o simplă plimbare.

-Știm că ești cântăreață de succes, dar și compozitoare. Însă ce îndrăgești tu mai mult, dintre aceste două meserii?

-Nu pot să aleg, sunt două lucruri diferite care îmi plac la fel de mult și care se și completează în cazul meu, compun că apoi să am ce să ofer oamenilor când sunt pe scenă. Însă sunt perioade și perioade, uneori poate îmi doresc să stau mai mult în studio, să creez pentru că mă simt inspirată și perioade când simt că aș vrea să fiu mai mult pe scenă și să mă bucur de ce îți oferă ea, de energia oamenilor sau de călătorit.

-Cum ai reușit să ai un așa succes în muzică, cu multe piese la radio, cu concerte, cântări? Ai o rețetă care a dat rezultate dorite sau e vorba de multă muncă și ambiție?

-Se ia multă multă perseverență, se mixează cu vise și multă muncă și cred că așa reușești să faci orice carieră de succes. În muzică mai contează clar și talentul, dedicarea, încrederea pe care o ai în tine și chiar și oamenii pe care îi alegi să îți fie alături, pentru că ai nevoie de o echipa la fel de dedicată proiectului că și ține.

-„Nu mi-a fost deloc ușor, am avut niște momente în viață când mă gândeam că nu o să mai fac muzică vreodată”, spuneai într-un interviu. Ne poți spune prin ce greutăți ai trecut?

-Au fost de-a lungul timpului multe propuneri/proiecte, unele chiar mari, la care m-am entuziasmat enorm și nu s-au mai concretizat și de aceea uneori ajungeam la concluzia că poate ar trebui să mă las, că poate muzică nu e pentru mine sau poate eu nu sunt destul de bună, însă mi-am dat seama mai târziu că toate etapele prin care au trecut m-au făcut să rămân cu picioarele pe pământ și să nu iau totul că și garantat când se întâmplă.

-Poți să trăiești fără muzică?

-Clar nu, iubesc ceea ce fac și uitându-mă și în spate îmi dau seama că eu și muzica suntem prietene de foarte mici și deși am mai avut tensiuni, nu vreau să renunț la această prietenie prea curând.

– Melodiile tale au ajuns din Franța, Polonia, Germania, Lituania, Ungaria până în țări că Armenia, Yerevan, Kazakhstan. Te simți ca o artistă de rang internațional?

-Oriunde merg sunt primită că un artist internațional, pentru că piesele mele rulează în mai multe țări din continente diferite și asta mă bucură enorm pentru că încep să văd roadele muncii mele de peste 13 ani în industrie.

-„Mariola” e piesă care te-a făcut foarte cunoscută. Care sunt ingredientele pentru ca o melodie să devină hit?

-Să știi că nu cred că am zis vreodată după ce am terminat o piesă: „gata, asta e hit!”. Nu poți să știi sigur la nici o piese ce se va întâmplă, pot doar să spun că piesă este foarte bună pentru că are o linie bună și catchy, pt că are o tema interesantă despre care nu a mai cântat nimeni sau un mesaj foarte sensibil în care se vor regăsi toți, sau că am folosit multe cuvinte care vor rămâne în capul oamenilor, însă trebuie să se alinieze atâtea alte lucruri pentru că piesă aia foarte bună să treacă la etapă de hit, încât e greu pentru mine să enunț ingredientele clare pentru un hit.

-Unde îți găsești acum inspirația? În ultimii ani am trecut printr-o perioadă mai dificilă, a fost pandemie, acum războiul…

-Mă inspira poveștile altora cel mai mult, sunt atentă la tot ce se întâmplă în jur, poate să mă inspire un instrument, un loc anume, o replică de film, un cuvânt, e diferit de fiecare dată.

-Ești mândră de punctul în care te afli acum, în carieră ta artistică?

-Da, pot să spun că sunt mândră că am tot insistat, nu m-am lăsat, am crezut în mine și încerc să mă bucur din plin de prezent, însă recunosc că mă gândesc mereu ce de făcut mai departe și mai departe că să duc proiectul acesta din ce în ce mai sus.

-Ce ne spui despre viața ta personală? Cum te înțelegi cu soțul tău Lucian după 15 ani de relație?

-Nu pot să spun decât că mă bucur de o relație frumoasă chiar și după atâția ani și deși ne mai ciondanim și noi de la diferite lucruri, banale sau legat de ceea ce facem, reușim să ne înțelegem și ne completăm.

-El e susținătorul tău numărul 1?

-Da, el este și a fost de la început susținătorul numărul 1, cel care atunci când mai cădeam psihic mă făcea să îmi revin și să merg mai departe.

-Aveți doi copii împreună, pe Sarah și pe Flip. Ei știu că ești celebră?

-Sarah conștientizează, pentru că este deja mare, însă nu e ceva foarte important, pentru ea tot „mama” sunt.

-Reușești mereu să ai timp pentru familie având în vedere că ai des concerte, cântări, evenimente?

-Reușesc da, însă asta și datorită bunicilor, în special mamei mele care ne ajută de fiecare dată când trebuie să plecăm pentru diferite evenimente sau concerte.

-Minelli, tu ești cu adevărat fericită?

-Da, sunt un om împlinit și fericit și mă bucur de tot ce se întâmplă momentan în viață mea!

