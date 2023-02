Florence + The Machine, YUNGBLUD, Tom Grennan, 070 Shake, Lime Cordiale și Kid Francescoli vor urca pe scena de pe Domeniul Știrbey, Buftea, la ediția din acest an a Summer Well.

Originară din Sudul Londrei, Florence Welch este un artist nominalizat la Premiile Grammy, muzician și compozitor al trupei Florence + The Machine. Artista a câștigat Albumul Anului la Brit Awards cu „Lungs”, lansat în 2009, iar celelalte 3 albume ale sale s-au regăsit în topurile din Marea Britanie și Statele Unite. Florence a câștigat, de asemenea, premiul Ivor Novello – Internațional Achievement Award pentru compoziție.

Capul de afiș al ultimei zile a festivalului, Dominic Harrison, s-a prezentat cu numele de Yungblud în 2018, odată cu lansarea EP-ului cu același nume. EP-ul lui din 2019, „hope for the underrated youth”, a debutat în top 10 UK Official Albums Chart. Iar în 2020, Yungblud a avut primul album pe locul 1 în Marea Britanie, „weird!”. Artistul are 7,6 milioane de ascultători lunari pe Spotify, 4,5 milioane de urmăritori pe TikTok și sute de milioane de vizualizări pe YouTube.

Abonamentele la festival pot fi achiziționate de pe summerwell.ro, la prețul de 475 lei + taxe, astăzi, până la miezul nopții. Începând de sâmbătă, 4 februarie, prețul abonamentului va fi de 575 lei + taxe.

