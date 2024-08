Pe 29 august, Andreea Esca și-a sărbătorit ziua de naștere. Înainte de aniversare, ea a plecat cu soțul, Alexandre Eram, și cu alți membrii ai familiei și apropiați într-o vacanță în străinătate. Se relaxează în Grecia, acolo unde prezentatoarea a avut parte de o surpriză de proporții.

Fără să știe nimic, Alexia Eram și Aris Eram, copiii ei, au apărut de ziua ei de naștere în Grecia, pentru a o serba. „S-a mărit iar gașca după ce copiii mei, care sunt foarte, foarte mișto, mi-au făcut surpriză să vină aici, ca să fim împreună de ziua mea!

Chiar au reușit să facă în așa fel încât să nu mă prind! Alexia pusese o poză dimineață de la cafenea, cu Aris vorbisem la telefon… Tare m-ați făcut fericită! Va iubesc și va mulțumesc! În rest, cum știți deja… plajă, înot, mâncare bună…”, a transmis pe Instagram Andreea Esca, care a și postat mai multe poze de la aniversarea de la miezul nopții.

Apare alături de prieteni și familie în imaginile pe care le-a arătat și fanilor, în mediul online. „Life Goes On 🚀 Va mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din viață mea și mi-o faceți VIE!”, a mai zis Andreea Esca.

Și Alexia Eram, fiica sa, i-a făcut o urare specială mamei sale. Pe Instagram tânăra a scris: „Happy birthday to the best Mom & Virgo ever! Celei care mi-a dat viață și m-a învățat cum să o trăiesc! Te iubesc!❤️🎂”.

Ce spune Andreea Esca despre o posibilă plecare de la Pro TV

Invitată într-un podcast al actorului Marius Manole, Andreea Esca a declarat, printre altele, că a avut în plan, la un moment dat, să își facă propriul talk-show. „Am vrut la un moment dat să îmi fac un talk-show, dar mi-am dat seama că vreau să îl fac foarte bine şi asta însemna să renunţ la ştiri şi să fac doar asta. Şi nu pot să fac asta, aşa că am abandonat. Ştirile sunt ştiri, orice s-ar întâmpla.

Emisiunile pot avea succes un sezon şi după nu știi dacă mai merge și sezonul următor. Iar eu nu sunt atât de deschisă la risc, nu mă simt confortabil cu ideea asta. Am contract pe o perioadă nedeterminată, iar salariul, nedeterminat” , a declarat Andreea Esca în timpul podcastului. Întrebată cât va mai sta la știri, Andreea Esca a mărturisit că ar putea face pasul cel mare doar dacă Pro TV îi desființează contractul, concediind-o sau îi găsesc un înlocuitor.

„Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”, a mai transmis Andreea Esca.

