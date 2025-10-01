În urmă cu doar câteva zile, în inima Maltei, Dani Oțil a dat startul celui de-al treilea sezon din formatul care schimbă totul pentru echipele formate din oameni care se iubesc, care și-au clădit o viață împreună și care vor să iasă din zona de confort: Power Couple!

Surprizele din acest an sunt unele majore atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima. După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Pe toată durata de filmare, cei doi vor testa fiecare probă pe care o vor trece concurenții, vor afla toate secretele din culisele echipei de producție și vor sta de vorbă cu cei care trec prin emoția competiției! Conținutul va putea fi urmărit atât pe conturile celor doi, cât și pe AntenaPLAY, atunci când emisiunea se va difuza la Antena 1.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Ce spun Theo Zeciu și Cesima despre noul proiect

Odată cu începerea filmărilor și a pregătirii conținutului, aceștia au declarat: „Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că ne întoarcem la Power Couple, unul din proiectele noastre preferate, dar nu ca și concurenți, ci ca aceia care vor testa probele pentru concurenții sezonului 3. Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre este aceea că Cesi va putea să treacă prin toate probele, în două picioare de data asta (râd) și să trăim experiența la maximum. Bineînțeles, probele vor fi și filmate pentru voi, comunitatea noastră din online. Și… cu ocazia asta o să răspundem și la întrebarea – pot fi toate provocările duse la capăt sau sunt prea grele? Hai să vedeți că vă arătăm noi că toate pot fi duse la capăt! Pe lângă asta, vă vom arăta și cum arată proiectul din spatele camerelor, pe toate cele 30 și puțin de zile cât stăm aici. Considerați-o una din expedițiile noastre. Am postat acum și un clip în care vă arătăm cum a fost prima zi aici și unde vă povestim mai multe detalii și abia așteptăm să vă arătăm tot ce facem pe aici. Vă iubim.”

Cele mai tari imagini, în exclusivitate, din culisele competiției Power Couple! Totul pe AntenaPLAY și pe conturile de social media ale celor doi iubiți creatori de conținut! Nu ratați niciun minut!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE