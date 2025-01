Povestea promo-ului începe cu concurenții aflați pe corabia „The Iron Will”, care navighează spre insula din Republica Dominicană, locul unde va începe marea lor aventură. Totul ia însă o întorsătură neașteptată atunci când o furtună puternică lovește, iar echipajul, condus de căpitanul lor, Daniel Pavel, luptă cu valurile furioase. În cele din urmă, corabia eșuează, iar concurenții sunt nevoiți să înoate până la o insulă pustie, unde aventura lor la Survivor România va deveni realitate.

„Am construit o jumătate de corabie în 10 zile şi am filmat în două zile diferite”

Filmat într-un studio impresionant, promo-ul a fost o provocare logistică și artistică de amploare. Decorul principal, corabia, a fost construit în doar zece zile, iar ploaia, vântul, ceața și valurile spectaculoase nu sunt doar efecte digitale. Acestea au fost create în studio, de o echipă specializată, oferind un nivel de realism care te transpune direct în mijlocul furtunii.

„Tot promo-ul a fost filmat într-un studio imens din Buftea. Am construit o jumătate de corabie în 10 zile şi am filmat în două zile diferite schimbând decorul în aşa fel încât într-o zi am filmat partea din faţă a corabiei şi în a doua zi partea din spate. O parte dintre efectele speciale ce apar în promo sunt reale: ploaie, vânt, ceaţă, valuri etc. – şi au fost făcute chiar în studio de către o echipă specializată. Piscina în care am filmat e realizată pentru astfel de proiecte complexe şi am putut să o folosim la maxim. Toate obiectele de pe corabie, de la nume – THE IRON WILL – şi până la funii, cutii de lemn şi butoaie – sunt reale şi au fost construite special pentru acest proiect”, spune Vasile Alboiu, Creative Director PRO TV.

Filmările au fost realizate cu o cameră de înaltă performanță, amplificând dramatismul fiecărui moment. De asemenea, au fost incluse secvențe subacvatice spectaculoase, surprinse cu ajutorul unui scafandru profesionist. Pentru realizarea și execuția promo-ului a fost implicată o echipă impresionantă de aproximativ 150 de profesioniști.

Vedeți pe VOYO și PRO TV ce le rezervă insula celor 20 de curajoși care au acceptat provocarea supremă, într-un sezon care este gata să depășească toate așteptările. Survivor România revine la origini.

