Tarifele noastre se pot plia pe bugetele clientilor. Intotdeauna gasim solutii pentru a ne incadra in disponibilul financiar al acestora.

Taraful Viorel Bogateanu este un proiect de mare anvergura al unor muzicieni cu 25 ani de experienta in domeniu. Taraful este compus din 3 solisti vocali (2 solisti si 1 solista) + 5 instrumentisti, si asigura un program artistic de exceptie, care include toate genurile muzicale romanesti si internationale , incepand cu café concert, cover international, folclor autentic, muzica de petrecere, muzica usoara, etc

Suntem disponibili pentru orice gen de eveniment : nunta, botez, petrecere privata, petrecere corporate, aniversari, etc.

Dorim sa va invitam cu drag, in perioada 01 noiembrie 2019 – 01 martie 2020, la Hotel Silver Mountain Resort and Spa 4*, din Poiana Brasov, pentru a petrece sarbatorile de iarna – Craciun si Revelion 2020, si weekenduri (de vineri, pana duminica), intr-o atmosfera de poveste, plina de dans, voie buna, preparate traditionale si servicii de lux. Vom concerta 100% live: am pregatit surprize senzationale si un show de zile mari.



Pentru informatii si rezervari, ne puteti contacta la numarul de telefon 0738.740.222 – Viorel Bogateanu (lider taraf), website www.viorelbogateanu.com, facebook: Taraful Viorel Bogateanu, email : [email protected], YouTube: Viorel Bogateanu.

Taraful Viorel Bogateanu a participat la diferite spectacole (Beraria H, evenimente corporate, petreceri private ale unor personalitati, etc ). De asememea, a fost prezent la majoritatea emisiunilor de divertisment, difuzate la Antena 1, Antena Stars (Stars Matinal) , Pro TV (La Maruta, Vorbeste Lumea), Kanal D (Teo Show), ETNO TV (Acasa la Electrecord).



Va multumim si va dorim la cat mai multe evenimente de vis, alaturi de taraful Viorel Bogateanu!

