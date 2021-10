E zi de sărbătoare în familia Esca! Capul familiei, Dumitru Esca, a împlinit 83 de ani. Ziua nu a putut trece ca oricare alta, ci într-un mod special. Toți s-au reunit, au stat la masă, împreună, l-au sărbătorit pe tatăl prezentatoarei.

Andreea Esca a postat și câteva imagini pe Instagram. În una dintre ele apare ea, tatăl ei, dar și Alexia Eram. Ele au zâmbetul pe buze, în timp ce el privește serios către aparatul de fotorafiat. În altă imagine, Dumitru Esca e alături de soție, de mama prezentatoarei, cei doi ciocnind un pahar de șampanie sau coktail.

„Azi e ziua celui mai tânăr dintre noi! La mulți ani, Giovanni! 83. Tata e cam tare… ”, a transmis vedeta de la Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mulți colegi de breaslă și prieteni de-ai Andreei Esca i-au urat tatălui ei La mulți ani pe Instagram, printre aceștia Lavinia Petrea, Andreea Marin, bucătarul Adi Hădean, dar și Andreea Raicu.

Cum l-a dezamăgit Andreea Esca pe tatăl ei

Imediat după terminarea liceului, Andreea Esca a dat la facultate, l-a ascultat pe tatăl ei și a dat la ASE. Se pregătise intens pemtru a deveni economist sau contabil. Numai că providența i-a îndreptat pașii spre cu totul altceva. Viitoarea vedetă PRO TV decidea să intre la Școala Superioară de Jurnalism, ca mai apoi să meargă la CNN.

Dumitru Esca a fost foarte supărat pe fiica sa, neînțelegând rostul facultății de jurnalism și implicit alegerea fiicei sale. „Am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE» Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o.”, a dezvăluit tatăl Andreei Esca.

De-a lungul anilor, prezentatoarea a avut numai cuvinte de laudă la adresa tatălui ei, dar a și recunoscut că era foarte sever cu ea când era copil.

„Tata este foarte serios. Când eram mică, era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot. Era foarte sever și uneori mă pedepsea. Nu aveam trai cu el dacă nu mergeam foarte bine”, mărturisea Andreea Esca despre tatăl ei.

Citeşte şi:

Mesajul ascuns al serialului „Las Fierbinți”. Mihai Mărgineanu trage un semnal de alarmă: „Nu vă mai bateți nevestele”

Anamaria Prodan rupe tăcerea în plin divorț: „Din afară, pare că Laurențiu Reghecampf și-a jefuit familia pentru amantă”

Câți bani a câștigat Dorian Popa în pandemie: „Mulți oameni din lumea publică resimt dificultăți financiare, însă eu nu”

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Divorţ şoc. Se despart după şase ani de căsnicie: “Decizia nu a fost uşoară”

Observatornews.ro "Ce nenorocire! Era pâinea lui Dumnezeu!" Un tânăr din Argeş şi-a ucis tatăl, după care a sunat la 112 şi şi-a anunţat crima

HOROSCOP Horoscop 31 octombrie 2021. Taurii sunt pe drumul cel bun în relațiile importante, dar ar putea să nu vadă acest lucru

Știrileprotv.ro Mașina unei femei care a dispărut cu fiica sa acum 23 de ani a fost găsită. Ce se afla în interior

Telekomsport ALERTĂ! Comisia Europeană a cerut monitorizarea României. Există suspiciuni grave: ”Vom fi siliţi să facem acest pas”

PUBLICITATE Nike Air Zoom AlphaFly Next, pantoful campionilor!