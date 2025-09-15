Tavi și Gabriela sunt căsătoriți de 10 ani și au împreună două fetițe. Formează un cuplu splid și se înțeleg de minune.

„Sotul meu iubit, azi e ziua ta și îți spunem din toată inima “la mulți ani!”. Sa-ți tina Dumnezeu gândurile bune (ca si până acum), să ne bucuram împreună de viață și de tot ce am construit împreună, să ne creștem copiii în pace și armonie și să ne susținem reciproc (recunosc ca la acest capitol tu excelezi dar promit să vin și eu din urmă.

Fetelor, Făt Frumos există pentru fiecare dintre noi, trebuie să avem răbdare și o să apară el. Tavi e dovada vie a vieții mele. Te iubesc, iubirea vieții mele!!!”, a fost mesajul transmis de Gabriela Cristea în mediul online.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împreună cu cele două fetițe ale lor, s-au întors recent din vacanța petrecută pe costa de vest a Americii. Cei patru au avut parte de experiențe incredibile, iar Iris și Victoria s-au adaptat perfect călătoriei. Cu toate astea, mulți i-au criticat pe cei doi că au și-au luat copiii în vacanță, iar fosta prezentatoare TV le-a dat replica.

„Dragilor, suntem deja acasă de ceva vreme dar ne refacem după luuuuunga noastră vacanță de pe coasta de vest a Americii. Fetele s-au adaptat mai repede, Tavi și cu mine suntem mai “demolați”.

De fapt, voiam să vă spun că vacanța asta a fost o probă de anduranță din care Victoria și Iris au ieșit câștigătoare și foarte câștigate. Au fost atât de rezistente și adaptabile la un efort uriaș și am avut multe momente în care le-am privit cu atât de multă admirație și mândrie.

Am fost întrebați deseori de ce am cheltuit banii să le luăm pe fete cu noi, că oricum nu o să înțeleagă nimic”, iar răspunsul nostru este că “noi credem că ele înțeleg absolut totul și cu cat petrec mai mult timp cu noi, cu atât legătura dintre noi devine mai puternică iar amintirile ne unesc și mai tare”. Vă las câteva poze din vacanță cu ele, în prima poză ele dorm pe scările de de MGM în Las Vegas, așteptând uberul să ne ducă la hotel după concertul Bruno Mars, la care Iris a dansat cot la cot cu toată lumea din sala”, a scris Gabriela Cristea pe contul de socializare.