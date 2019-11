De Denisa Macovei,

„Am nevoie de confort material ca să scriu, adică… cu cât o duc mai bine financiar, cu atât sunt mai creativ, ca să zic așa, și mai inspirat. Nu prea mă inspiră frigiderul gol”, ne-a mărturisit Teleșpan.

De ce altceva are nevoie pentru a putea lucra? „Înainte să mă apuc de scris, fac curat în casă. Singur-singurel. Dacă nu e ordine și pus totul la locul lui, nu pot să mă concentrez. După aia, inspirația vine foarte ușor. Eu nu prea am mobilă, nu îmi place să am casa plină de mobilă, așa că tot ce trebuie să fac este să aspir, să spăl pe jos, să șterg praful, ceea ce îmi ia cam o oră maximum”. Până acum, i-a ieșit de minune, dovadă că serialul „Triplusec” a avut succes.

Teleșpan e genul de scriitor destul de critic cu propria persoană, însă atunci când vede că un produs are succes, își asumă meritele și știe să se bucure de rezultat. „Se întâmplă uneori ca un proiect să iasă așa cum ți-ai imaginat, mai prost decât ai crezut sau mult mai mișto decât te așteptai. Cu aceste trei situații se întâlnește toată lumea, nu e doar cazul meu. De cele mai multe ori, cel puțin la «Triplusec», am fost supermulțumit de ce a fost pe sticlă”, a mai spus scenaristul.

Se pregătește să scoată o carte nouă

Teleșpan a scris și o carte, „Cimitirul”, care i-a adus premiul „Cartea anului 2013”, și pentru că au trecut 6 ani de atunci, vrea să se pună pe treabă și să iasă pe piață cu un nou volum de proză. „Am o carte care-mi coace de ceva timp în minte și îmi doresc din tot sufletul să nu mai fiu atât de leneș, să mă disciplinez și să o scot pe piață anul viitor”, ne-a spus el.

