În urmă cu o săptămână, primii 12 semifinaliști ai sezonului au urcat pe scenă și au oferit prestații senzaționale care i-au făcut atât pe jurați, cât și pe cei prezenți în sală să aplaude în picioare. Astăzi, emoțiile ating din nou cote înalte pentru ceilalți concurenți care vor încerca să le demonstreze celor de acasă că merită calificarea în marea finală, de săptămâna viitoare.

În doar câteva ore, dintre cei 12 eroi ai serii, doar 5 se vor califica direct în marea finală de pe 27 mai. Apoi, la finalul ediției, cei patru jurați vor alege unul dintre cei care nu au fost votați de public și îi vor oferi un wild card. Acesta va completa tabloul marei finale care va cuprinde 11 concurenți.

Anamaria Buțurcă, în vârstă de 23 de ani, a povestit care este cea mai mare teamă a sa înainte de a urca pe scenă în această seară. „Mă stresez foarte mult gândindu-mă la momentul meu. Sunt de fel un om perfecționist și aș vrea să iasă cât mai bine și ca vocea să fie de partea mea de data aceasta, să pot să transmit ceea ce eu sunt”, a spus tânăra.

Ana Maria Mircea mărturisește că nu are emoții pentru semifinală: „Sinceră să fiu, nu mă tem de nimic. Întotdeauna sunt încrezătoare și sunt sigură că momentul va fi perfect. Nu îmi este teamă de nimic”.

Aurel Niamțu, concurentul care a primit Golden Buzz de la Andra, spune: „Nu am teamă. Nu am avut teamă nici când am venit la preselecție. Emoții sunt, nu există artist care să nu aibă emoții. Ele sunt firești, le tratez cu indiferență. Mie îmi este greu până urc pe scenă și încep să cânt. După ce încep să cânt, îmi aduc aminte de marea actriță Stela Popescu. Am întâlnit-o la un concert la Târgu Jiu și am întrebat-o „Aveți emoții?” și mi-a zis „Cum să n-am emoții? Nu există. Dacă nu ai emoții, nu poți transmite””.

Bianca Ciocîrlan recunoaște că are multe temeri pentru ultima semifinală de la „Românii au talent”: „Am multe temeri. Mi-e frică să cad, să nu fie totul perfect, să greșesc. Îmi este foarte frică și de cum o să reacționeze publicul”.

Bianca Mihalcea, cea care a primit Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu, ne-a spus că simte că a câștigat foarte multe de când s-a înscris la show-ul de la PRO TV. „Nu știu dacă am neapărat o teamă. Teama de eșec nu o am pentru că eu simt de acum că am câștigat. Am câștigat momentele acestea pe care nu le voi uita niciodată și fac parte deja din ceea ce sunt. M-am schimbat foarte mult de când am fost la preselecții. Mi-am schimbat puțin și stilul de dans. Am înțeles mai multe despre stilul meu de dans, despre ce înseamnă televiziune, ce înseamnă scenă”, a spus concurenta.

Darius Mabda a primit Golden Buzz din partea lui Mihai Bobonete și spune că părinții l-au ajutat să aibă multă încredere în el. „Nu mă tem de nimic. Sunt încrezător, cred în mine. Părinții m-au ajutat să am încredere în mine”.

Duo Gemini: „Ne este frică, într-adevăr. Spre finalul numărului avem un moment în care una dintre noi (Iulia) cade, iar cealaltă (Olga) nu va vedea. Ne este frică fiindcă nu o să putem deține controlul, dar așa este elementul spre final. Dacă greșim, ne este frică pentru Iulia, în primul rând. În al doilea rând, pentru că putem strica numărul”.

Emanuel Ion, concurentul care a primit Golden Buzz din partea Andrei, se teme să nu greșească din cauza emoțiilor. „Nu pot să spun că mă tem de ceva, dar îmi este frică să nu fie emoții foarte, foarte mari”.

Eva Nicolescu: „În momentul acesta nu am nicio teamă, dar știu că atunci când urc pe scenă, o să îmi tremure picioarele”

Mihail Kovali: „E o întrebare interesantă. Practic, nu am o teamă. Totul merge așa cum trebuie”.

Raluca Răducanu – Cea mai mare teamă a mea este să nu răgușesc. Suntem și în perioada asta în care ba este frig, ba este cald, nu știi cum este. Asta este singura teamă, de fapt. Chiar dacă o să răgușesc, tot o să fie bine.

X-Treme Brothers: „Nu avem emoții foarte mari, dar întotdeauna există puține emoții, e normal”.

