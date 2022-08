În urmă cu 28 de ani, Teo Trandafir și-a bătut debutul în televiziune la Tele 7abc într-o emisiune matinală alături de Mircea Badea. După trei ani, prezentatoarea s-a mutat la Antena 1, unde a prezentat „Dimineața devreme”.

În prezent, vedeta face parte din echipa Kanal D și prezintă emisiunea „Teo Show”, în weekend. Teo Trandafir s-a lansat în televiziune aproximativ în aceeași perioadă cu Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, Mircea Radu și Dan Negru.

Despre Andreea Marin, prezentatoarea de la Kanal D spune că își alege întotdeauna cuvintele cu grijă și își calculează fiecare pas. Teo Trandafir este de părere că intelectul a propulsat-o direct către emisiunile de maximă audiență.

„Noi am pornit într-o formulă cam așa: Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, era Mircea Radu, cred că Dan Negru și cu mine. Imaginează-ți că eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc.

Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente. Eu eram oarecum inteligentă, dar am găsit această armă, pe care să o folosesc în favoarea mea, pentru că, bun, «Teo Trandafir e grasă», am înțeles! Am stipulat, s-a zis, s-a rostit!

„Andreea Marin are o imagine pe care și-o construiește și și-o susține cu mare atenție”

Băi, dar ți-am zis-o eu! Acum, ce mai ai să îmi zici, mergi mai departe! «Teo Trandafir e proastă!», aici s-ar putea să pot să încerc să te contrez! Și te contrez cu argumente, câte vrei, că am, mai închiriez de la prieteni, mai una alta, știi cum e! Mie autoironia mi-a reușit pentru asta, să mă apăr! Gândește-te la Andreea Marin, care are o imagine pe care și-o construiește și și-o susține cu mare atenție. Ai văzut-o, poziția în care stă și vorbele pe care le rostește sunt atent alese, la mine nu sunt!”, a declarat Teo Trandafir, într-o notă personală, autoironică.

„E bine să profiți și de pe urma greșelilor pe care le fac alții”

Prezentatoarea de la „Teo Show” consideră că mutarea lui Dan Negru de la Antena 1 la Kanal D a fost o mișcare bună și audiențele sunt mari pentru că nu a venit la un post mic. Teo Trandafir spune că publicul nu merge după vedetă, iar ea a învățat asta după ce a plecat de la PRO TV la Romantica.

„Mihaela Rădulescu aflată în plină glorie, a plecat la B1, să realizeze emisiunea «Gala», emisiune de cultură, o emisiune decentă, curată, mișto. Când Florin Călinescu a plecat de la Pro TV la Tele 7abc, am plecat eu de la Pro TV la Romantica. Eu știam foarte bine că așa se va întâmpla, pentru că văzusem ce s-a întâmplat înainte.

Nu e obligatoriu să profiți de pe urma greșelilor pe care le-ai făcut tu, decât dacă ești neghiob. E bine să profiți și de pe urma greșelilor pe care le fac alții. Te uiți în grădina lor, vezi unde au greșit și zici: «Bă, eu nu fac asta!». Dar a venit momentul în care am făcut-o, măcar știam ce fac! Deci niciodată publicul nu migrează după vedetă!

„La Dan Negru e formatul bun, iar postul la care a venit nu este un post mic”

După părerea mea, la Dan Negru e formatul bun, iar postul la care a venit nu este un post mic. Dacă te duci de la un post mare la un post mic, publicul nu vine după tine! Dar el a venit de la un post mare la un post mare. Și atunci discuția nu e aceeași! Eu m-am dus de la Pro TV la Romantica, n-auzisem nici eu că există!”, a mai completat realizatoarea emisiunii „Teo Show”.

