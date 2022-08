Prezentatoarea a spus că în cele aproximativ trei luni în care nu a fost prezentă pe micul ecran a muncit. Teo Trandafir organizează noul ei format de emisiune de la Kanal D. Despre planurile pe care le are ea nu a dezvăluit prea mult, vrea să își surprindă fanii și telespectatorii.

„Mult nu mai e, pentru că nu am stat toată vara asta. Echipa mea și cu mine am pregătit surprize care mai de care. Abia așteptăm să vă arătăm”, a dezvăluit Teo Trandafir într-un interviu cu Ilinca Obădescu pentru Știrile Kanal D, conform wowbiz.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Totodată, Teo Trandafir s-a bucurat și de o vacanță în România. Prezentatoarea a fost la Sibiu. „Am fost într-un oraș absolut magic: Sibiu. Am vizitat, m-am plimbat, am mers cu motocicleta. Am fost în fustă și nepregătită complet, dar a fost o chestie așa: Hai să facem nebunia asta.

Urcatul a fost o aventură, după care mi-am dat seama la prima curbă că trebuie să fac și eu ceva, să mă înclin.(…) Vara asta am petrecut timp (n. red. – cu Maia, fiica ei), dar are peste 18 ani și e cazul să aibă și ea vacanțele ei, cu prietenii ei”, a mai dezvăluit vedeta de la Kanal D.

La începutul lunii iunie s-a aflat că emisiunea „Teo Show” intră în vacanţă, vedeta şi echipa sa urmând să revină pe micul ecran din toamnă într-o formă fresh şi cu multe surprize pentru telespectatori.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro Imaginile MOMENTULUI cu Elena Băsescu! Fusta PREA SCURTĂ e de vină, ce a făcut în plină zi. FOTO

Observatornews.ro "Cei mai buni merg în Rai". Iulia, mama unui băiețel de 8 ani, a murit pe frontul ucrainean. Era o cunoscută activistă din Zaporojie

HOROSCOP Horoscop 20 august 2022. Gemenii vor dispune de mai multă energie, care poate duce la o agitație continuă, pe toate planurile

Știrileprotv.ro Seceta scoate la iveală adevărate comori din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar care sunt extrem de periculoase

FANATIK.RO Ce mai poți cumpăra cu 1 leu în România. De câți bani ai nevoie pentru a merge la supermarket

Orangesport.ro Primul jucător pe care Rădoi îl dă afară de la U Craiova? ”Se pare că acest lucru se va întâmpla”. EXCLUSIV

PUBLICITATE Care este varianta optimă pentru tine: credit ipotecar în lei sau în euro? Află acum!