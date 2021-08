Teo Trandafir și-a deschis sufletul în fața lui Alex Velea. Detalii mai puțin știute din viața vedetei. „N-a fost bine, am ajuns la spital”

Prezentă în podcastul lui Alex Velea și al Antoniei, moderatoarea de la Kanal D a povestit cu lux de amănunte despre greutățile prin care a reușit să treacă cu brio, într-un final.

„Da, dar la mine nu știu cum se manifestă. Depresie cred că-i mult, că am înțeles că depresia se manifestă, citez: stare de tristețe marcată, care durează mai mult de trei săptămâni. Am atacuri de panică, adică mi se întâmplă răruț, dar frumos.

Dacă-s mici, stau pe loc… îți bate inima, totul se învârte. Ca să-ți dau un exemplu, ce mi s-a întâmplat mie.

Am făcut un rahat, am mâncat mere cu morcovi și n-a fost bine, am ajuns la spital. Problema era că era ora 15.18 și eu nu eram în televiziune. Eram terminată de frică.

Termin cu perfuzii… urc în lift, eu n-am nicio problemă cu liftul, n-am treabă. Și zic, o să mor acum.

Mi se întâmplă acum. M-am apucat cu mâinile de lift. Doctorița mi-a zis că e un atac de panică și suntem în control. În momentul ăla m-a lăsat, n-am mai pățit. E nașpa”, a mărturisit Teo Trandafir, într-un podcast.

