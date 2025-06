Nicoleta Luciu a lansat recent un podcast, iar prima sa invitată a fost chiar Teo Trandafir. În cadrul acestei discuții, prezentatoarea de la Kanal D2 a vorbit deschis despre legătura strânsă pe care o are cu fiica sa și a împărtășit o experiență șocantă din perioada în care Maia era mică.

Teo Trandafir, la medic cu Maia

Incidentul s-a petrecut pe vremea când Maia avea doar 3 ani, iar Teo a preferat mult timp să nu vorbească public despre el. Aceasta și-a găsit fetița în miez de noapte cu fața plină de sânge, o imagine care a speriat-o cumplit.

„Nu am spus niciodată. Era, să zic 12.30 noaptea și aud în aparat, pentru că aveam unul și îl țineam de gât: mami… Urc și o găsesc plină de sânge și în ochi. În momentul în care am aprins lumina, am zis: dacă nu mor acum, nu mor în viața mea. Era plină de sânge, în păr, ochi, urechi, în tot. Îi spun atunci: hai să mergem în băiță, să ne jucăm ceva frumos. Ea avea atunci cam trei ani”, a relatat Teo Trandafir în podcastul Nicoletei Luciu.

A doua zi, Teo a mers cu Maia la medic, pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Din fericire, lucrurile nu au fost grave – micuța se scărpinase în somn, lucru care a dus la apariția sângelui. „A doua zi am fost la medic și mi-a explicat că ea, fără să vrea, și-a băgat mâna în nas, apoi de plictiseală s-a frecat și la ochișori, în păr… și la un moment dat m-a strigat. Nu se întâmplă așa ceva. Ea fiind calmă, era ok, eu eram psihopată. Îți dai seama ce înseamnă să aprinzi lumina și să-ți vezi copilul așa”, a mai spus prezentatoarea.

Un alt moment încărcat emoțional pentru Teo Trandafir a fost prima zi de școală a Maiei. Prezentatoarea a mărturisit că nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când și-a însoțit fiica în prima ei zi în bănci. „Am jelit mult, a venit doamna învățătoare și mi-a luat-o din mână. Era cea mai mică, pentru că a vrut să meargă la școală la șase ani. Când mi-a luat-o din mână, am simțit că am pierdut-o… Fiica mea e un om foarte decis, încercăm acum și dacă nu ne iese, ne întoarcem”, a adăugat Teo Trandafir.

Cum se înțelege acum Teo Trandafir cu Maia

Acum, vedeta care prezintă împreună cu Ilinca Vandici emisiunea „Follow us!”, de luni până vineri, între orele 8.00 și 10.00 la Kanal D, a stat de vorbă cu Libertatea și a dezvăluit care este în prezent relația ei cu Maia.

„Nu s-a schimbat nimic între noi. Maia este un om matur acum, avem o relație cât se poate de firească, între doi adulți normali care se respect”, a spus Teo Trandafir în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată ce planuri de viitor are și unde se vede în viitorul apropiat, Teo Trandafir ne-a răspuns că nu își face planuri și că îl lasă pe Dumnezeu să-i arate de fiecare dată care este cea mai bună cale pe care trebuie să o urmeze.

„Oamenii înțelepți spun așa: «Când îți faci planuri, Dumnezeu zâmbește»! Eu cred că Dumnezeu știe mult mai bine decât mine ce îmi este hărăzit, ce este bine pentru mine și prin înțelepciune și calm vom ajunge acolo unde ar fi cazul să ajungem”, a încheiat vedeta de la Kanal D.