Invitatul serii este Joseph Lee Jackson, unul dintre cei mai apreciați interpreți tribut ai lui Freddie Mercury la nivel mondial. Artistul, cu o carieră de peste 25 de ani, este recunoscut pentru vocea impresionantă, prezența scenică spectaculoasă și fidelitatea interpretării, fiind elogiat chiar de Brian May și Roger Taylor.

Publicul se va bucura de hituri care au scris istorie, precum „Bohemian Rhapsody”, „I Want to Break Free”, „Radio Ga Ga”, „Under Pressure” sau „The Show Must Go On”. Costumele iconice și atmosfera electrizantă promit o seară de neuitat pentru iubitorii muzicii Queen.

Bilete și categorii:

VIP (loc la masă în fața scenei): 130 lei

Categoria 1 (loc la masă în sală): 100 lei

Categoria 1 – Last Minute: 100 lei

Categoria 2 (în picioare): 70 lei

Biletele pot fi achiziționate online de pe iabilet.ro, dar și din magazinele Flanco, Muzica sau de la terminalele SelfPay. Plata este posibilă cu cardul, PayPal, carduri de tichete culturale Sodexo și Edenred, prin Vodafone sau Orange, ori ramburs prin Fan Courier. Prețurile nu includ comisionul de emitere și pot varia în funcție de cerere.

Evenimentul este recomandat de Europa FM. Organizatorii anunță că participanții își exprimă acordul pentru realizarea de materiale foto și video care pot fi folosite în scopuri promoționale.

Data și locația: 5 septembrie 2025, Hard Rock Cafe București