Theo Rose traversează o perioadă plină de intensitate, atât pe plan profesional, cât și personal. Artista se bucură de un succes constant în carieră și de rolul de mamă devotată, însă recunoaște că a fost nevoită să facă față și unor momente mai puțin ușoare. Într-un interviu acordat revistei Viva!, Theo a vorbit deschis despre transformările din viața sa și despre faptul că a fost nevoită să se îndepărteze de anumite persoane apropiate.

Theo Rose, Anghel Damian și Smaranda, fiica lui Codin MaticiucIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

„Asta se întâmplă inevitabil… Ne transformăm, evoluăm și sunt relații care se încheie, sunt relații care se schimbă, și am fost deschisă la chestia asta, deși unele cu greu le-am primit, adică am trecut și prin niște decepții, dar cred că este tot spre binele meu, pentru că nu avem cum să rămânem neschimbați. Am devenit părinți, viața noastră este pe fugă permanent, avem de făcut foarte multe lucruri, toată lumea pare că vrea ceva de la noi, deși n-o fi chiar așa, dar de multe ori noi asta simțim că se petrece. Timp tu cu tine nu ai să-ți aduni gândurile și să iei cea mai bună decizie în orice situație ar putea apărea. Dar nu, n-am prea avut timp să-mi adun gândurile în ultima vreme”.

Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Recomandări
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Theo Rose, compromisuri pentru Vocea României

Theo Rose a explicat că schimbările din viața ei au venit firesc, odată cu trecerea timpului și cu responsabilitățile tot mai mari. În ciuda provocărilor, artista spune că a învățat să privească fiecare despărțire sau dezamăgire ca pe o lecție necesară.

„Poate o să existe timp în viitor, dar acum abia s-a terminat această perioadă haotică în care am avut și cântări, Vocea României, multe repetiții… Adevărul e că mi-am făcut-o și cu mâna mea, pentru că mi-am dorit să prioritizez Vocea României vara asta, mi-am dorit să mă ocup, e un job serios pentru mine, pentru că mă pasionează să aleg melodii, să lucrez, să fac alte variante ale pieselor, mi-am dorit să-mi pun în practică creativitatea și am reușit asta. A fost nevoie să fac însă niște compromisuri, am renunțat la timpul meu liber. Nu îmi pare rău, doar că, sincer, chiar am nevoie de timp să-mi adun gândurile, că nu mai știu ce se întâmplă cu mine”.

Sasha, fiul lui Theo Rose, a început să vorbească

În plan personal, Theo se bucură de clipele petrecute alături de fiul ei, Sasha, care a început să vorbească și îi aduce zilnic zâmbetul pe buze.

„Sasha este în faza în care a început să vorbească, repetă absolut orice cuvânt, orice cuvânt nou i se pare interesant, comunicăm foarte bine. Acum, de când a început să vorbească, am intrat într-o etapă foarte frumoasă. Copilul acesta mie mi-a schimbat viața, e o minune, și sper că și el simte că e cea mai mare fericire și onoare pentru mine să-l cresc. În casa noastră este o hăhăială de dimineața până seara, avem și o bonă care este fix în această energie. Ea seamănă foarte mult cu bunica mea, care, din păcate, nu mai este printre noi. E genul acela de femeie care râde toată ziua, se joacă, îl aleargă, este foarte atentă, parcă mă ajută și pe mine la starea de spirit, îmi dă și mie curaj. Pentru că sunt zile în care ai impresia că e mult prea mult ce ai de făcut. Dar am impresia că sunt înconjurată, mai nou, de oameni care îmi ușurează existența”, a povestit Theo Rose.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Românii pun apă în șampon și cumpără mâncare aproape expirată, dar nu renunță la confortul de acasă. Un studiu arată tabietul de lux în plină criză
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„E cert. Cineva l-a deschis și...”. Tulburător care este prima ipoteza privind explozia ce a făcut numeroase victime. S-a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, după ce firma de gaz a constatat că o țeavă era fisurată. Răsturnare de situație
Viva.ro
„E cert. Cineva l-a deschis și...”. Tulburător care este prima ipoteza privind explozia ce a făcut numeroase victime. S-a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, după ce firma de gaz a constatat că o țeavă era fisurată. Răsturnare de situație
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
GSP.RO
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.RO
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Știri România 14:35
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Adrian Năstase e în doliu. Dana Barb, sora lui, a murit: „Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață”
Știri România 14:34
Adrian Năstase e în doliu. Dana Barb, sora lui, a murit: „Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață”
Parteneri
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Adevarul.ro
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
Fanatik.ro
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa

Monden

Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani
Stiri Mondene 14:35
Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani
Monica Bîrlădeanu s-a transformat în Regina Maria la gala Andreei Marin. Apariția spectaculoasă a actriței: „Divină”
Stiri Mondene 13:50
Monica Bîrlădeanu s-a transformat în Regina Maria la gala Andreei Marin. Apariția spectaculoasă a actriței: „Divină”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
ObservatorNews.ro
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Mediafax.ro
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
StirileKanalD.ro
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Ce se întâmplă cu oamenii care locuiau în blocul din Rahova. Anunțul făcut de Primarul Capitalei
KanalD.ro
Ce se întâmplă cu oamenii care locuiau în blocul din Rahova. Anunțul făcut de Primarul Capitalei

Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Parteneri
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va întoarce totul împotriva lui!”
Fanatik.ro
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va întoarce totul împotriva lui!”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift