După ce clarvăzătoarea Carmen Harra a spus că relația dintre Theo Rose și Anghel Damian nu va fi una de durată, artista a comentat spusele acesteia.

„Nu știu cine, numerolog, foc și pară pe reacția mamei lui Theo Rose. M-am gândit cu cine s-o fi certat mama, cum a ajuns ea să se certe cu omul (…) M-am gândit pe cine o fi supărat mama.

O doamnă numerolog a zis și ea ce a citit în cifre, că m-am grăbit eu să fac copii (…) Dacă te uiți așa la cifră, scrie în ea că Theo Rose s-a grăbit să facă copii, nu e suflet pereche cu Anghel Damian și se despart.

Mama o fi lăsat ea vreun comentariu, nu știu unde o fi comentat ea. Probabil ea a zis că nu i se pare normal să își dea oricine cu părerea, problema lor, treaba lor, fără înjurătură, eu aș fi băgat înjurături”, a spus Theo Rose, pe Instagram.

Cum s-a schimbat Theo Rose după ce a aflat că va deveni mamă

Theo Rose este însărcinată pentru prima oară, iar anul viitor, ea și regizorul Anghel Damian vor deveni părinți. Vedeta a vorbit recent despre perioada frumoasă prin care trece.

„Sunt bine. Trăiesc și sunt sănătoasă, că mă tot controlez așa cum trebuie, periodic. Mă confrunt și eu cu toate astea, grețuri, chestii specifice unei sarcini. Nu prea s-au mai dus, mă lupt cu ele. Mă mai duc vreo 2-3 zile pe la mama, pe la tata, pe la țară… mă pun pe picioare.

După aia mă întorc la București, aicea, mor. Cred că e și gândul că nu sunt în stare să mă îngrijesc atât de bine. Trag a somn întruna. Nu prea poftesc la chestii, doar la ce e pe masă, aș mânca foarte mult”, a dezvăluit Theo Rose, potrivit Fanatik.

Până acum, Theo nu a avut o sarcină ușoară, ajungând chiar la perfuzii, dar cu toate astea, încearcă să își onoreze toate atribuțiile pe plan profesional. „Nu am încotro, dacă m-am înhămat la o căruță… Nu sunt singura care a muncit când am fost însărcinată. M-a întrebat cineva cum fac la concerte, când am grețuri, e greu de controlat situația.

Am atâtea guri de hrănit că-mi trece orice greață, când am urcat pe scenă, mă gândesc doar la cum să fac să fie bine”, a completat Theo Rose.

