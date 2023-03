Theo Rose, emoționată până la lacrimi: „Plângeam și eu, și Anghel”. Prin ce a trecut viitoarea mămică

În urmă cu doar câteva zile, Theo Rose și Anghel Damian au asistat la unul dintre concertele susținute de artista Jessie J în Londra.

„E cel mai important lucru pe care am vrut să vi-l spun”

Cântăreața internațională a urcat pe scenă însărcinată și a cântat mai multe melodii din repertoriul ei. „V-am zis că am fost aseară la Jessie J la concert. Bă, atâta am înțeles, adică eu cu asta am plecat, ăsta e cel mai important lucru cu care am plecat și pe care mi-am dorit să vi-l spun”, și-a început Theo Rose mărturisirea.

„Aveți grijă ce idoli vă alegeți, pe cine vă irosiți timpul ăsta petrecut online, că mare parte din el e un timp irosit, chiar și la mine, eu stau o grămadă pe dracu ăsta de telefon. Dar dacă e ceva ce nu o să regret niciodată e că în copilărie am petrecut săptămâni întregi studiind-o pe Jessie J, căutând absolut orice material cu ea existent online“, a povestit Theo Rose pe Instagram.

„Am bocit în ultimul fel și dacă nu erau oameni în jurul meu boceam tare”

Cântăreața nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi în repetate rânduri pe durata concertului. Theo Rose e și însărcinată acum în cinci luni. „Am trecut prin toate stările cu ea împreună. Pe lângă faptul că e coincidența asta cu sarcina, am fost mândră de ea, adică mândră rău. N-am auzit așa performance live, improvizat, adică erau repetate piesele, dar mult din ce făcea ea era pe loc”, a spus ea.

Și a continuat: „Atât de spontană, atât de amuzantă, caterincă, sinceră, reală, adevărată. Am bocit în ultimul fel și dacă nu erau oameni în jurul meu boceam tare, cu sunet, de la început până la sfârșit, așa tare m-am bucurat pentru ea. Eu sunt mândră de idolul pe care mi l-am ales, asta zic”.

În final, cântăreața a mai adăugat că și Anghel Damian a plâns la spectacolul lui Jessie J. „Toți ne găsim într-o lume un om pe care să-l iubim, admirăm, pe care să-l urmăm în unele privințe și care să ne inspire. Ea e omul meu și al tuturor oamenilor. I-a scris o piesă copilului ei. Plângeam și eu, și Anghel”, a mai spus Theo Rose.

Theo Rose va deveni mamă de băiat

Însărcinată în 5 luni, Theo Rose se simte foarte bine și este fericită că își poate continua activitatea profesională fără probleme. „Mai avem 4 luni. Mult a fost, puțin a mai rămas. Mă simt ok”, a afirmat Theo în timpul matinalului de la Pro FM, unde a participat de curând.

De asemenea, artista a fost întrebată dacă a început să amenajeze camera bebelușului: „Nu am făcut nimic, ne apucăm peste o lună. Nu mă grăbesc. Îl aștept și pe el (n.r. – pe bebeluș) să zică ce părere are”.

În cadrul matinalului de la Pro FM, Theo Rose a dezvăluit numele complet pe care l-a ales pentru fiul ei și al lui Anghel Damian. Actrița din serialul „Clanul” anunțase recent că unul dintre cele două nume va fi Ioan, iar acum a dezvăluit și ce altă alegere a mai făcut.

Ce semnifică numele ales pentru băiețelul lui Theo Rose

„Vă spun, că nu am secrete: Sasha Ioan”, a spus artista. Așadar, băiețelul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian se va numi Sasha Ioan, primul prenume fiind unul destul de rar întâlnit în România. Sasha este o variantă rusească a numelui Alexandru. Numele provine de la grecescul „Alexandros”, care înseamnă „protector al bărbaților sau al oamenilor”.

