Actrița a povestit pe Instagram că în doar patru zile, ea și Radu își propun să descopere câte o localitate diferită în fiecare seară.

„Vă salut! Știu că v-am ținut în niște emoții nebune, că nu știați unde plecăm cu avionul… soțul meu m-a adus pe Riviera Franceză”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Prima oprire a cuplului a fost în celebrul oraș Cannes, iar planul lor este să transforme vacanța într-un adevărat tur romantic al zonei. După Cannes, cei doi au plecat să viziteze pitorescul sat Saint-Paul-de-Vence, una dintre cele mai frumoase așezări medievale din sudul Franței.

„Acest sat este o poezie de sat”, a spus vedeta, în timp ce le arăta fanilor imaginile superbe din zonă.

„Soțul meu, după ce ne-am lăsat bagajele acolo unde stăm, a zis să o luăm pe jos. Sătucul ăsta este pe o colină, pe un deal. De 40 de minute mergem. Îmi fac pașii, dar ajung transpirată la locația asta de vis unde mergem să mâncăm, să bem cafele. Aoleu… Să nu vă luați soț căruia îi place sportul, că o să pățiți ca mine”, a spus Adela în mediul online.

Adela Popescu revine pe micile ecrane

Noua producție a Pro TV va aduce pe micile ecrane o distribuție impresionantă și o poveste care promite să captiveze publicul încă de la primul episod. Protagoniștii serialului sunt actori îndrăgiți, a căror revenire în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune.

În serial, Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întregul București, în timp ce se străduiește să-și protejeze fiica adolescentă.

Alături de ei, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar vor portretiza personaje feminine puternice, a căror prezență va adăuga profunzime poveștii. Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate.

