Minivacanța de 1 Mai este momentul perfect pentru o escapadă la mare, iar dacă încă nu ți-ai ales destinația, vedetele din România vin cu propuneri interesante. Tot mai multe celebrități au investit în turism și își invită fanii să le treacă pragul hotelurilor, fie pe litoral, fie în stațiuni cunoscute.

Indiferent de buget, oferta vedetelor pentru 1 Mai este variată. De la opțiuni accesibile, precum cele ale lui Mihai Trăistariu, până la experiențe premium, precum hotelul Simonei Halep, turiștii au de unde alege.

Mihai Trăistariu atrage turiști cu prețuri accesibile

Mihai Trăistariu se poate lăuda cu o afacere de succes în Mamaia Nord. Artistul spune că nu a majorat tarifele nici în 2026, motiv pentru care toate cele șase garsoniere au fost ocupate rapid.

Prețul? Doar 250 de lei pe noapte, un tarif considerat foarte accesibil pentru această perioadă. Secretul succesului, spune el, este raportul bun între preț și condițiile oferite.

„Am dat tot, la mine, de 1 Mai, mereu este plin, toate garsonierele sunt ocupate, și apartamentul de lux. Dar eu mereu am avut plin, mă ocup din iarnă, nu mă las pe ultima sută de metri. Mereu sunt în acțiune, pe internet, pe conturile sociale.

Mai întreb: «Cine mai vrea, cine mai poftește?». Dacă nu muncești și nu tragi de oameni, nu merge treaba, nu poți conta numai pe clienții vechi, ei se mai răzgândesc, mai schimbă destinația, trebuie și turiști noi. Acum, de 1 Mai, mai am noroc că, exact în fața blocului din Mamaia Nord, va avea loc un mare festival de muzică electronică. Înseamnă că și acest eveniment i-a atras pe turiști”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit click.ro.

Andreea Bănică, hotel apreciat și de turiști străini

În Eforie Nord, hotelul deținut de Andreea Bănică este o alegere populară. Pentru două persoane, două nopți într-un apartament superior costă aproximativ 1.169 de lei. Locația atrage inclusiv turiști străini, datorită condițiilor moderne și amplasării avantajoase.

„Este un concept arhitectural spectaculos, având un aspect modern și foarte primitor. Oferim 52 de spații pentru cazare, 14 camere și 38 de apartamente, spațioase, mobilate și dotate premium. De asemenea, se pot parca mașini”, e menționat pe site-ul hotelului.

Ovidiu Komornyik își întâmpină turiștii la Vama Veche

La Vama Veche, Ovidiu Komornyik își întâmpină oaspeții la hotelul său, dotat cu piscină în aer liber, terasă și parcare gratuită. Un sejur de trei nopți pentru două persoane, cu mic-dejun inclus, ajunge la 2.085 de lei.

„Se află în Vama Veche, la câțiva pași de Plaja Amphora, și oferă o piscină în aer liber sezonieră, o grădină, un bar și parcare privată gratuită.

Proprietatea se află la aproximativ 10 km de Acvamania Marina Limanu, la 18 km de Paradis Land Neptun și la 18 km de Rezervaţia Stejarii Brumării. Are Wi-Fi gratuit în întreaga proprietate, precum și un restaurant care servește preparate din bucătăria mediteraneeană”, este menționat pe site-ul hotelului.

Hotelul vedetelor din Vama Veche, complet ocupat

Un proiect comun semnat de Gina Pistol, Smiley, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina Fodor, Răzvan Fodor și Maria Apostol s-a bucurat de un succes uriaș. Pentru perioada de 1 Mai, toate camerele sunt deja ocupate. În restul lunii mai, prețul pentru o noapte de cazare pornește de la 550 de lei.

Simona Halep, hotel de lux în Mamaia

Hotelul de patru stele deținut de Simona Halep, situat în Mamaia, impresionează prin condiții și amplasare – la doar 100 de metri de plajă.

Pentru minivacanța de 1 Mai, turiștii trebuie să rezerve minimum două nopți, iar pachetul pentru perioada 1-3 mai ajunge la aproximativ 1.000 de lei. Hotelul, inaugurat în urmă cu șase ani, are 20 de camere tip apartament, dotate cu living, dormitor, baie și bucătărie.

Sindicaliștii, pensionarii și studenții îi cer socoteală Guvernului pentru măsurile luate, în Piața Victoriei. Sunt așteptați 10.000 de oameni
