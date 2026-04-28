Aceasta permite utilizatorilor să pună întrebări complexe și să primească răspunsuri „cuprinzătoare”, care includ text și videoclipuri, conform Engadget.

Azi în SUA, în viitorul apropiat și în Europa

Utilizatorii pot adresa întrebări suplimentare pentru detalii suplimentare. Pentru activare, funcția trebuie setată în cont, iar butonul „Ask YouTube” din bara de căutare oferă sugestii de întrebări sau permite formularea unor întrebări personalizate, cum ar fi „planifică un road trip de 3 zile între San Francisco și Santa Barbara”.

Rezultatele pot fi explorate în profunzime prin întrebări ulterioare. Sursa citată mai scrie că funcția AI a fost testată cu întrebări precum „scurtă istorie a misiunii Apollo 11”, generând un rezumat și clipuri relevante cu marcaje temporale.

Funcția e departe de a fi una pe care să te poți baza în acest moment

Cu toate acestea, unele căutări afișează doar liste de clipuri, similare căutării tradiționale pe YouTube. În plus, conform jurnalistului Jay Peters de la The Verge, anumite informații obținute prin AI pot fi inexacte, cum s-a întâmplat în cazul unei căutări despre Steam Controller.

Popularitatea funcțiilor AI rămâne controversată. În timp ce companiile tehnologice continuă să le dezvolte, utilizatorii YouTube ar putea accepta funcția „Ask YouTube” doar dacă le facilitează accesul la conținut de calitate într-un mod mai rapid și mai eficient.

