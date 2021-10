„Dis de dimineaţă găteam, făceam curat, am dezinfectat băile, am schimbat aşternuturile şi sperăm să nu înceapă Popescu cu: «Hai, femeie! Pleacă avionul şi noi nu am ajuns la aeroport». Ce vreau să spun este că suntem în Alberobello.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

N-am pierdut nici avionul şi am lăsat şi casa, şi copiii în regulă. Soţu de jumătate de an îmi tot spune să plecăm, să plecăm! Noi doi. Nu mai ştiu ce înseamnă «noi doi». Formulă completă, în trei, dar mai nou în patru de dimineaţă şi până seara.

Ne-am hotărât… fiindcă până la noi patru am fost noi doi. Şi nu trebuie să uităm. Niciodată!

Însă nu am luat în calcul faptul că orice poate interveni. Şi a intervenit! O mare răceală pe capul lui Răducu şi nopţi nedormite pentru mine. Obosită, da fericită! Am vorbit cu Popescu, ne-am făcut planuri, ne-am plimbat şi o să ne tot plimbăm zilele acestea.

Însă piesa de rezistenţă nu este faptul că mergem la restaurant şi chiar povestim, ne simţim bine, ci faptul că voi reuşi să dorm şi eu o noapte fără să mă trezesc!

Yha! Mulţumim bunicilor, vecinilor care ne-au ajutat să ne organizăm (şcoală, activităţi, supraveghere copii) şi astfel să putem să ne revedem de viaţă!

Cică dacă vrei se poate. Acum mă întreb ce m-a reţinut 10 ani să refuz să plec?”, povesteşte Tily.

„Ne-am trezit de dimineaţă şi ne-am plimbat. Tare frumos, tare bine! Casele originale numite „Trulli” (din Alberobello au fost înscrise în anul 1996 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO).

Istoria acestui oraş datează din a două jumătate a secolului al XVI-lea când câţiva fermieri au primit acordul familiei feudale Acquaviva, Conti de Conversano, să-şi construiască aici locuinţe.

Oraşul în sine, situat la 50 km de Bari, este destul de mic având sub 12.000 de locuitori şi este minunat”, a povestit Tily Niculae pe contul de socializare.

Citeşte şi:

Rezultatele Loteriei Vaccinării, afișate abia luni dimineață, după 12 ore de la extragere, deși trei site-uri ar fi trebuit să le publice

„La noi e o cutumă să nu se facă întreruperi de sarcină”. Cum decid spitalele din România dacă fac sau nu avort la cerere

Traseul avionului pilotat de miliardarul Dan Petrescu. Aparatul de zbor s-a prăbușit la trei minute de la decolare

PARTENERI - GSP.RO În avionul prăbușit cu milionarul Dan Petrescu se aflau și fetele fostului comentator de Formula 1, Miki Alexandrescu

Playtech.ro ȘOC! Lidia Buble, dialog SEXUAL cu un actor român de la Pro TV. Mulți s-ar rușina să aibă astfel de discuții

Observatornews.ro Cine sunt cele opt victime ale accidentului aviatic din Italia. Două familii distruse complet

HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2021. Peștii se vor simți constrânși să se comporte într-un anume fel, unul care nu le convine

Știrileprotv.ro Sfârșitul crunt al caricaturistului care l-a desenat pe profetul Mohamed cu trup de câine. Tragic ce a pățit aseară

Telekomsport A murit unul dintre cei mai cunoscuţi foşti miniştri. Avea 78 de ani

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!