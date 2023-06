„E un mix de de toate, pentru că așa îmi doresc eu să fie, dar la bază stă omul, deoarece asta este cel mai important și rolurile astea pe care mi le-am asumat. Este frumos, este și challenge așa, fiindcă de multe ori nu am timp pentru mine. 90% este atenția pentru copii”, a declarat vedeta potrivit Spynews.

Tily a mărturisit că a aniversat 18 ani de relație cu soțul ei, Dragoș Popescu. „Am împlinit 13 ani de căsnicie și 18 ani de când suntem împreună, deci nu-mi vine să cred. La noi e haos, dar e haosul nostru și cât va fi să fie, vreau să fie frumos și când nu va mai fi, nu vreau să trăiesc și să zic că puteam să fac și să am grijă mai mult la aspectul respectiv. Noi suntem complet diferiți, el este un om exact, eu sunt haos, dar cred că ne completăm”, a mai adăugat aceasta.

„Am trecut prin cumpene și cred că vor mai fi. Cred că toată viața am avut, pentru că cel mai ușor este să renunți, dar degeaba vrei să renunți dacă celălalt nu este implicat și nu te trage înapoi. Asta am fost la noi, de fiecare dată am fost acolo”, a mărturisit actrița.

Tily Niculae a pierdut mai multe sarcini

Vedeta, în vârstă de 37 de ani, are doi copii, o fată și un băiat. Sofia a fost primul ei copil, iar înainte de a rămâne însărcinată a doua oară, ea a mai pierdut câteva sarcini. Tily Niculae a izbucnit în lacrimi în momentul în care a început să vorbească despre cei doi copii ai săi.

„Copiii nu sunt ai mei, sunt ai lui Dumnezeu, dar îmi doresc tare mult să nu îi pierd… Și în seara aia s-a întâmplat să pierd sarcina. Noi mai pierdusem trei copilași până la Radu și fusese o durere imensă. Prima dată când am rămas însărcinată după Sofia, ăsta a fost gândul pentru care nu o să mă iert niciodată, în momentul în care am rămas gravidă, m-am dus și i-am spus lui Dragoș: «Și ce ne facem?». Se punea problema dacă evoluează, dacă o ținem sau nu?”, a povestit Tily Niculae, în emisiunea prezentată de Cristina Șișcanu.

