De Livia Lixandru,

Tily mai are o fetiță și urmează să aducă pe lume un băiețel. „Am și momente mai dificile, dar, per total, nu aș avea cum să nu fiu fericită, indiferent de simptomatologie. Este un copil dorit, un dar și da, chiar traversez o perioadă foarte fericită. Sarcina merge foarte bine pe ultima suta de metri”, a declarat Tily Niculae pentru VIVA!

„Am întâmpinat probleme cu somnul. Insomniile au fost horror, dar nu pentru că nu puteam să dorm, din cauza unor gânduri, ci pentru că bebelușul mă apăsa pe diafragmă și nu puteam să respir, mă sufocam, din cauza proastei circulații mâinile îmi amorțeau.

Dacă stăteam într-o parte, lui nu îi convenea, dacă stăteam pe spate îmi era mie rău și aveam reflux. Cred că asta a fost partea cea mai dificilă. Plus faptul ca eu sunt destul de dinamică, iar din acest punct de vedere a fost o perioadă extrem de frustrantă, pentru că nu mai pot să fac atâtea lucruri ca înainte”, a mai adăugat actrița.

În cadrul aceluiași interviu, Tily Niculae a dezvăluit câte kilograme s-a îngrășat pe perioada sarcinii, dar și cum a fost alimentația ei.

„Am mâncat de toate, mai puțin alimentele care erau interzise în sarcină, cum sunt fructele de mare. Cred că în primul trimestru am băut apă minerală, iar eu nu beau apă minerală în general, si am mâncat foarte multă mâncare gătită românească. Mâncam din două în doua ore, îmi era foarte foame.

Recomandări Dezinformare periculoasă legată de coronavirus. „Remediul” care poate duce la insuficiență renală

Apoi, în trimestrul al doilea, am mâncat mezeluri, eu nefiind fan mezeluri de obicei, uleiuri.

Comandam pomana porcului doar ca să înmoi pâine proaspătă în ulei, carnea o lăsam deoparte…ireal! În trimestrul al treilea am consumat foarte multe fructe, am renunțat la apa minerală și am revenit la apa plată și văd că am început să mănânc foarte multe dulciuri.

Până în prezent am luat 17,5 kg, dar mai sunt totuși vreo două săptămâni până când nasc. Urmează să aflu data probabilă curând, în funcție de cum arată colul, cum este lichidul, cum este bebe, dar nu mă panichez, pentru că la Sofia am luat 21 kg, mă asteptam să fie la fel”, a încheiat vedeta.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX | Fiica pacientei, căreia medicii i-au spus că „operația a decurs bine”, dar și-a pierdut piciorul: Vrem dreptate

Cum stă România, faţă de Italia sau China, la capacitatea de a răspunde epidemiei de coronavirus

Audiențe mici, dar cote bune la pariuri: România se bate pentru locul 1 la Eurovision tot cu o țară est-europeană

GSP.RO EXCLUSIV Ilie Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu: „Era rezemată de perete: «Măi flăcău, ia vino puțin!»”

HOROSCOP Horoscop 3 martie 2020. Leii au nevoie de preocupări frumoase