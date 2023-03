Timbaland este cunoscut în întreaga lume și este urmărit pe contul de Instagram de aproape 4 milioane de persoane. Celebrul producător din Statele Unite ale Americii obișnuiește să posteze pe contul său de socializare filmări cu artiști care îl impresionează cu vocea lor. Timbaland a fost uimit de vocea puternică a lui Narcis de la Bărbulești, un lăutar cunoscut în România.

„Frate, vocea lui!”, a scris producătorul american la descrierea filmulețului cu Narcisi de la Bărbulești. Videoclipul a ajuns viral și în doar câteva ore a primit mii de aprecieri și sute de comentarii. Filmarea cu cântărețul român a strâns peste 300 de mii de vizualizări.

Connect-R a reacționat și a lăsat un comentariu la postarea lui Timbaland: „S-a pus punct! King Narcis”. Comentariile din partea altori români nu au întârziat să apară și mulți au apreciat gestul producătorului american.

„In romanian we say «mă unge pe suflet!»”, „Istoria se resetează. Azi”, „După unchiu’ Snoop, descoperi și tu muzica adevărată vărule, te pup”, „Narcis feat. Timbaland: when e frate lângă brother”, „Muzică pentru suflet”, „Această muzică în România nu este apreciată deoarece este o cântare a celor de etnie. Este frumos când văd că oamenii apreciază muzica noastră fără discriminare”, sunt o parte dintre comentariile de la postarea cu Narcis de la Bărbulești.

Despre Timbaland

Timothy Zachery Mosley, cunoscut sub numele de scenă Timbaland, este un producător, DJ, rapper, compozitor, cântăreț Hip-Hop, Rap, R&B. Timbaland a avut colaborări cu: Missy Elliott, Jay-Z, Justin Timberlake, Ludacris, 50 Cent, Nelly Furtado, OneRepublic, Pussycat Dolls etc. Melodiile sale sunt tot timpul în atenția publicului.

Melodia „Give It To Me” (feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake) a ajuns imediat pe primele locuri în topuri, iar „The Way I Are” (feat. Keri Hilson & D.O.E) a ajuns în câteva săptămâni pe primele locuri unde a rămas aproape 2 luni (detronând „Umbrella” cântată de Rihanna și Jay-Z).

În 2002, Timbaland a produs single-ul de succes „Cry Me a River” pentru Justin Timberlake și a continuat să producă majoritatea LP-urilor ulterioare ale lui Timberlake, cum ar fi „FutureSex/LoveSounds” și „The 20/20 Experience”.

Snoop Dogg s-a distrat pe muzica lui Florin Salam

La începutul anului 2021, o filmare postată pe Instagram de Snoop Dogg a devenit virală, mai ales în rândurile românilor care urmăresc contul celebrului rapper american. În timp ce fumează marijuana, americanul se mișcă lent pe ritmurile unei manele cântate de Florin Salam.

„Șmecherilor cartonați / Ce repede vă udați / Acum după pandemie / De voi lumea nu mai știe / Se vede cine e valoare / Că a rămas tot în picioare”, sunt versurile care se aud în maneaua cântată de Salam.

