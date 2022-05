Primele declarații după „Survivor România” 2022 le-a făcut pentru emisiunea „La Măruță”. „M-a schimbat experiența, m-a făcut mai bun, m-a făcut să apreciez ce am mai mult și să îmi iubesc familia cel mai mult. Cel mai greu moment pentru mine a fost probabil când am plecat. Când domnu Dan anunță că aventura se termină pentru tine, ăla a fost un moment greu!

N-o să zic foamea și dormitul în ploaie, că aia este greu pentru fiecare, dar când știi că nu mai ai șanse să mergi mai departe la Survivor, e cel mai greu moment. (…) Marian Drăgulescu va câștiga poate, poate Alex Delea, poate și o fată, poate Elena, cum ar fi? (…) M-am înțeles bine cu Marian Drăgulescu, un om foarte răbdător, m-a învățat ce înseamnă să ai răbdare, omul ăla are prea multă răbdare… M-am înțeles cu fiecare din ei bine la un moment dat, până s-au mai schimbat ei… Dar am avut clipe frumoase cu toți, cu toți!”, a spus el la PRO TV.

La „Survivor”, când a aflat că el e eliminat, TJ Miles a făcut declarații. Era vizibil emoționat că a părăsit concursul din Republica Dominicană. „Era o surpriză dacă reușeam să rămân și faptul că de data asta nu a fost să fie să rămân, nu a fost surpriza aia plăcută la care mă așteptam, dar mintea mea deja e setată, pentru că așa fac de fiecare dată.

E mecanismul meu ca să nu mă las dezamăgit și sunt dezamăgit, dar viața merge mai departe. Fiecare din noi suntem diferiți afară din competiția asta”, a spus concurentul, după ce a aflat că este eliminat.

