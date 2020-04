De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Mihai, cum este atmosfera în casă cu trei fete: Ilinca, Catinca și Elwira?

Mihai Petre: Este atât de frumos că nu am cuvinte să pot descrie sentimentul că pot petrece timp cu cele două fiice și cu soția mea. Sunt un om norocos și o spun cu toată sinceritatea.

Când pot să îmi țin ambele fetițe în brațe, sentimentul nu poate fi descris în cuvinte. Îmi place să mă joc cu ele, să petrecem timp împreună. Nu mai avem bonă, dar mama mea ne ajută și are grijă de fetițe.

Vă mai doriți copii?

Nu facem astfel de planuri, așa că voi spune – ce va fi, va fi!

Tu și Elwira aveți 11 ani și jumătate de mariaj. Care este rețeta pentru o căsnicie fericită? Cum ați depășit momentele grele ivite de-a lungul timpului?

Cred că respectul este foarte important, să înțelegi că nu întotdeauna realitatea ta este realitatea aplicabilă tuturor, ci un adevăr propriu. Contează să înțelegi că există diferențe, că fiecare simte lucrurile într-un anumit mod.

Și dragostea, evident. Eu nu simt că am devenit un cuplu cu o rutină, cu un program deja clar stabilit. Reușim să ne surprindem reciproc în fiecare zi. Lucrăm împreună, avem spațiu pentru familie, spațiu pentru noi doi. Este important ca viața să nu fie liniară, monotonă, ci să găsești echilibru între timpul pentru tine, pentru pasiunile tale și pentru familie.

Recomandări Medicii de la Suceava, indignați că ”suntem puși de conducerea militară să mergem goi prin curte, după ce facem duș”. Ce spune generalul

Dinamica unei relații este foarte complexă. Dacă ai echilibru și respect, lucrurile merg.

Consideri că e un avantaj/ dezavantaj faptul că lucrați în același domeniu?

Din punctul meu de vedere este un avantaj deoarece ne înțelegem mai bine problemele de la serviciu. Aud des cupluri care au probleme de comunicare pe acest subiect deoarece nu își înțeleg foarte bine meseria. Noi înțelegem perfect meseria celuilalt!

Dacă nu ai fi făcut o carieră în dans, spre ce domeniu te-ai fi orientat? Ce abilități ai?

De cele mai multe ori, eu aleg cu sufletul. Am fost un tip orientat către pasiune și cred că pasiunea este motorul care te face să ai succes într-un domeniu sau altul.

Recomandări Imaginile tulburătoare ale revoltei de la spitalul Suceava: asistentele infectate care se îngrijesc “între ele” amenință că își dau foc

Deși am terminat Științe Politice și meseria mea este de analist politic, eu aș fi mers către actorie. Este o pasiune mai veche, am avut șansa să lucrez în acest domeniu și mi-aș dori să repet experiența. Am învățat despre actorie, am lucrat, cred că aș fi făcut și Facultatea de profil dacă nu eram atât de ocupat cu dansul la acel moment.

Cred că am răspuns mai devreme, în general comandăm și totul depinde de ceea ce avem chef în acea zi, în acel moment.

Ești perceput ca un jurat exigent la „Românii au talent”. Te-a deranjat vreodată acest aspect? Ai încercat să schimbi ceva în comportamentul tău?

Nu am încercat să mă schimb. Nu îmi propun nimic, doar să fiu cinstit – cu mine, cu cel pe care îl am în față, cu ceilalți jurați. Sunt perceput pentru că probabil sunt sever și nu îmi fac un plan. Cred că cel mai bun lucru pe care-l pot face în televiziune e să fiu natural, mai ales în contextul unui astfel de show.

Recomandări Tratați cu decență de străini, ignorați și înghesuiți cu bagajele, în țară. Cum a călătorit un grup de români spre casă în timpul pandemiei

În televiziune nu poți fi fals, poți să ai o direcție, dar este important să rămâi natural.

Dar acasă, în viața de zi cu zi, cum ești? Lași de la tine în relația cu fetele și cu soția sau nu renunți la punctul tău de vedere?

Încerc să las cât pot de la mine în orice situație, nu doar acasă. Este un principiu – oamenii judecă doar din perspectivă proprie, ceea ce nu e corect. Eu încerc să mă pun în pielea celuilalt.

Și acasă și în orice situație, îmi spun părerea, dar mă asigur că o argumentez și îl înțeleg pe celălalt.

Citeşte şi:

Gina Pistol se relaxează gătind: „Mă pricep cel mai bine la ciorbe și la pui cu curry în stil indian”

Andra profita de izolare ca să își întrețină vocea inconfundabilă: „Ajută să mă odihnesc”

Cum arată viața Alinei Ceușan în izolare: „Simt că muncesc mai mult ca de obicei”

GSP.RO Mărturie dură a unui fost internațional român: „Ai mei beau de rupeau. Nu aveam geamuri la casă, le spărgeau la beție. Se trezeau noaptea și se băteau”

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2020. Berbecii au parte de o zi cu trăiri intense