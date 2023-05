Iată o selecție a celor mai populare și mai îndrăgite hituri ale Tinei Turner, care s-a retras din industria muzicală în 2009.

Ike și Tina Turner – River Deep Mountain High – 1966

Tina Turner a cunoscut succesul alături de primul ei soț, Ike, în anul 1960, iar una dintre capodoperele sale muzicale a fost lansată șase ani mai târziu, în 1966, când producătorul Phil Spector a cerut să lucreze cu ea.

„Eram doar o fată din Tennessee care a fost prinsă de Ike și a devenit cântăreață”, a scris ea în autobiografia sa, notează bbc.com. „Niciodată, niciodată nu mai văzusem așa ceva, decât într-un film”, povestea Tina, impresionată de orchestra și de întreaga echipă pe care producătorul i-a pus-o la dispoziție.

Tina Turner – Proud Mary (1971)

Această melodie lansată de Tina Turner în 1971 a ajuns pe locul patru în topul Billboard și a câștigat un premiu Grammy. Atunci când Beyonce i-a adus un omagiu Tinei Turner la Kennedy Center Honors 2005, aceasta a fost piesa pe care a ales să o interpreteze. Trei ani mai târziu, cele două au făcut echipă pentru a-l cânta în duet la Premiile Grammy.

Tina Turner – Nutbush City Limits (1973)

„A church house, gin house/a school house, outhouse” – Tina Turner a imortalizat celebrul său oraș natal din Tennessee în aceste versuri. Melodia evocă momente din copilăria ei tulburătoare, în timpul căreia mergea la cules de bumbac.

Tina Turner – Let’s Stay Together (1983)

Tina Turner a fost nevoită să o ia de la capăt și să se construiască din nou ca artistă solo. Momentul crucial al acestei reveniri, care avea să o ducă la un succes și mai mare decât înainte, a venit atunci când a întâlnit doi membri ai grupului electro-pop englezesc Heaven 17. Martyn Ware și Glenn Gregory căutau o ultimă cântăreață pentru un album de coveruri pentru proiectul lor British Electric Foundation, iar Tina nu avea niciun contract cu o casă de discuri.

Ei au înregistrat mai întâi piesa Ball of Confusion a celor de la The Temptations, apoi Let’s Stay Together a lui Al Green, care a devenit primul ei hit de top 10 în Marea Britanie după un deceniu.

Tina Turner – What’s Love Got to Do With It (1984)

Ea și-a consolidat statutul de artist solo cu acest cântec, scris de Terry Britten și Graham Lyle, care fusese deja oferit lui Sir Cliff Richard, Donna Summer și Bucks Fizz. Inițial, Tina a considerat că era prea ușor și prea pop. Dar a fost de acord să îl înregistreze.

La 44 de ani, Tina Turner a devenit cea mai în vârstă femeie, la acea vreme, care a obținut un single numărul unu în SUA.

Tina Turner – Private Dancer (1984)

Piesa, care dă și titlul albumului de succes, a fost înregistrată pentru prima dată de Dire Straits, fiind scrisă de Mark Knopfler, solistul trupei. Însă acesta a decis că nu se potrivea cu o voce masculină. Tina Turner a declarat ulterior într-un interviu că nu și-a dat seama că piesa era despre o lucrătoare sexuală. „Nu a trebuit să mă cobor la așa ceva în viața mea”, a scris ea în autobiografia sa. „Dar cred că majoritatea dintre noi am fost în situații în care a trebuit să ne vindem, într-un fel sau altul”.

Tina Turner – We Don’t Need Another Hero (1985)

Piesa compusă de Britten și Lyle, a fost un alt hit, ajungând pe locul doi în SUA. Tina Turner a obținut o nominalizare la Grammy și un premiu Ivor Novello.

Tina Turner – The Best (1989)

Această melodie a fost scrisă inițial pentru Bonnie Tyler, dar a devenit hit-ul Tinei Turner.

Tina Turner – Steamy Windows (1989)

Tina Turner – GoldenEye (1995)

