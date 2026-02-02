Revista Vanity Fair a surprins momentele de neuitat, evidențiind cele mai stilate apariții ale serii.

Hailey și Justin Bieber – un duo în armonie

Una dintre cele mai puternice declarații ale serii a venit de la cuplul Hailey și Justin Bieber, îmbrăcați în piese semnate Balenciaga (Pierpaolo Piccioli) și Alaïa (Pieter Mulier). Detaliul care a atras atenția a fost reprezentat de insignele „ICE Out”, un gest curajos prin care au ales să susțină protestele împotriva politicilor dure de imigrație.

În plus, sincronizarea stilistică a cuplului a fost o surpriză plăcută, având în vedere că Justin preferă, de obicei, un stil mai casual, iar Hailey optează pentru eleganță.

Bad Bunny – redefinind eleganța masculină

Bad Bunny a demonstrat, din nou, că moda masculină poate fi îndrăzneață și inovatoare. Artistul a purtat un smoking Schiaparelli creat de Daniel Roseberry, care ascundea o surpriză: un detaliu tip corset la spate. „Este un exemplu perfect de cum să reinventezi ținuta clasică de covor roșu. Elegant, fabulos și vizionar. Fără reproșuri”, a declarat José Criales-Unzueta pentru Vanity Fair.

Chappell Roan – îndrăzneala la superlativ

Chappell Roan a fost, fără îndoială, una dintre aparițiile care au stârnit cele mai multe discuții. Artista a pășit pe covorul roșu într-o rochie Mugler care sfida gravitația și era „suspendată de sâni”.

Rochia este o reeditare a unei creații iconice a lui Thierry Mugler, prezentată inițial în 1998.

Lady Gaga – Regina eleganței dramatice

Lady Gaga a fost o apariție spectaculoasă în creația sa din pene negre marca Matières Fécales. „Gaga reușește mereu să impresioneze. Lookul de astăzi este despre eleganță pură, dar numele brandului, tradus ca materie fecală, adaugă o notă de excentricitate”, a comentat Nicole Chapoteau, Fashion Director al publicației citate.

Sabrina Carpenter – Strălucirea Valentino

Sabrina Carpenter i-a adus un omagiu regretatului designer Valentino, purtând o rochie albă, transparentă și brodată cu mărgele.

Sombr – Strălucire rocknroll

Sombr a reușit să combine stilul rock clasic cu eleganța contemporană, purtând un costum strălucitor Valentino, creație a lui Alessandro Michele. „A adus un suflu nou rockului, oferind o reinterpretare modernă a stilului clasic”, a comentat Nicole Chapoteau.

Addison Rae – Stil îndrăzneț și jucăuș

Nominalizată la categoria Cel mai bun artist nou, Addison Rae a strălucit într-o rochie albă personalizată de la Alaïa, semnată Pieter Mulier. „Ținuta a fost exact ca ea: amuzantă și îndrăzneață”, a remarcat José Criales-Unzueta. Rochia a fost un omagiu adus designerului, care și-a anunțat retragerea de la brand cu doar câteva zile înainte.

Charli XCX – Cool și relaxată

Charli XCX a optat pentru un look relaxat, dar cool, semnat de Chrome Hearts. Prezentă la Grammy în calitate de prezentatoare, Charli a demonstrat că nu trebuie să fii nominalizat pentru a străluci pe covorul roșu.