Bad Bunny, Billie Eilish și Olivia Dean, în prim-plan la Grammy

Premiul pentru Albumul anului a fost adjudecat de Bad Bunny, pentru „Debí Tirar Más Fotos”, marcând o etapă importantă în cariera artistului. Billie Eilish a plecat acasă cu premiul pentru Cântecul anului, mulțumită piesei „Wildflower”, în timp ce Olivia Dean a fost desemnată Cel mai bun artist debutant.

Ceremonia Premiilor Grammy din acest an a inclus 95 de categorii. 86 de premii au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate după-amiaza, iar nouă trofee au fost prezentate în timpul transmisiunii televizate de seară, care a inclus și momente artistice spectaculoase.

Kendrick Lamar, cel mai premiat artist rap din istoria Grammy

Lamar a câștigat trei trofee înainte de începerea transmisiunii CBS: Cel mai bun cântec rap pentru „TV Off”, Cea mai bună interpretare rap pentru „Luther” și Cea mai bună interpretare rap cu piesa „Chains & Whips”, unde a colaborat cu Clipse, Pusha T, Malice și Pharrell Williams. Celelalte două premii primite mai târziu, inclusiv pentru Cel mai bun album rap („GNX”), l-au propulsat pe artist în istorie ca fiind cel mai premiat rapper al Premiilor Grammy, depășindu-l pe Jay-Z.

Lady Gaga și dominația în genul pop

Lady Gaga a obținut două trofee importante: Cel mai bun album pop vocal pentru „Mayhem” și Cea mai bună interpretare pop vocală pentru piesa „Abracadabra”. În plus, aceeași piesă a fost premiată și pentru Cea mai bună înregistrare remixată, un premiu acordat producătorului și remixerului Gesaffelstein.

Momente surpriză și noi câștigători

Pe lista momentelor neașteptate s-a numărat victoria cântăreței britanice Lola Young, care a câștigat premiul pentru Cea mai bună interpretare pop solo cu piesa „Messy”. De asemenea, Jelly Roll a fost recompensat cu trei trofee, inclusiv Cel mai bun album country pentru „Beautifully Broken”.

Alte premii notabile

Cirkut a fost desemnat Producătorul anului (non-clasic) pentru colaborările sale pe mai multe proiecte, inclusiv albumul „Mayhem” al lui Lady Gaga. Amy Allen a câștigat premiul pentru Compozitorul anului (non-clasic), în timp ce The Cure a triumfat în categoria Cel mai bun album de muzică alternativă cu „Songs of a Lost World”.

Printre alți câștigători se numără Tame Impala (Cea mai bună înregistrare dance/electronică – „End of Summer”), FKA Twigs (Cel mai bun album dance/electronic – „Eusexua”) și Turnstile, care a câștigat atât Cel mai bun album rock („Never Enough”), cât și Cea mai bună interpretare metal („Birds”).

Lista completă a câștigătorilor Premiilor Grammy

Principalele categorii:

Înregistrarea anului: „Luther” – Kendrick Lamar cu SZA

„Luther” – Kendrick Lamar cu SZA Albumul anului: „Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

„Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny Cântecul anului: „Wildflower” – Billie Eilish OConnell & Finneas OConnell

„Wildflower” – Billie Eilish OConnell & Finneas OConnell Cel mai bun artist debutant: Olivia Dean

Alte categorii remarcabile:

Cea mai bună interpretare pop solo: „Messy” – Lola Young

„Messy” – Lola Young Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

„Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande Cea mai bună interpretare rap: „Chains & Whips” – Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

„Chains & Whips” – Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams Cea mai bună interpretare muzică alternativ: „Alone” – The Cure

„Alone” – The Cure Cel mai bun album jazz vocal: „Portrait” – Samara Joy

„Portrait” – Samara Joy Cel mai bun cântec country: „Bitin List” – Tyler Childers

Premiile Grammy 2026 au adus în prim-plan artiști consacrați și talente noi, celebrând diversitatea și inovația în muzica internațională.

