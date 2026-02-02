Cuprins:
Bad Bunny, Billie Eilish și Olivia Dean, în prim-plan la Grammy
Premiul pentru Albumul anului a fost adjudecat de Bad Bunny, pentru „Debí Tirar Más Fotos”, marcând o etapă importantă în cariera artistului. Billie Eilish a plecat acasă cu premiul pentru Cântecul anului, mulțumită piesei „Wildflower”, în timp ce Olivia Dean a fost desemnată Cel mai bun artist debutant.
Ceremonia Premiilor Grammy din acest an a inclus 95 de categorii. 86 de premii au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate după-amiaza, iar nouă trofee au fost prezentate în timpul transmisiunii televizate de seară, care a inclus și momente artistice spectaculoase.
Kendrick Lamar, cel mai premiat artist rap din istoria Grammy
Lamar a câștigat trei trofee înainte de începerea transmisiunii CBS: Cel mai bun cântec rap pentru „TV Off”, Cea mai bună interpretare rap pentru „Luther” și Cea mai bună interpretare rap cu piesa „Chains & Whips”, unde a colaborat cu Clipse, Pusha T, Malice și Pharrell Williams. Celelalte două premii primite mai târziu, inclusiv pentru Cel mai bun album rap („GNX”), l-au propulsat pe artist în istorie ca fiind cel mai premiat rapper al Premiilor Grammy, depășindu-l pe Jay-Z.
Lady Gaga și dominația în genul pop
Lady Gaga a obținut două trofee importante: Cel mai bun album pop vocal pentru „Mayhem” și Cea mai bună interpretare pop vocală pentru piesa „Abracadabra”. În plus, aceeași piesă a fost premiată și pentru Cea mai bună înregistrare remixată, un premiu acordat producătorului și remixerului Gesaffelstein.
Momente surpriză și noi câștigători
Pe lista momentelor neașteptate s-a numărat victoria cântăreței britanice Lola Young, care a câștigat premiul pentru Cea mai bună interpretare pop solo cu piesa „Messy”. De asemenea, Jelly Roll a fost recompensat cu trei trofee, inclusiv Cel mai bun album country pentru „Beautifully Broken”.
Alte premii notabile
Cirkut a fost desemnat Producătorul anului (non-clasic) pentru colaborările sale pe mai multe proiecte, inclusiv albumul „Mayhem” al lui Lady Gaga. Amy Allen a câștigat premiul pentru Compozitorul anului (non-clasic), în timp ce The Cure a triumfat în categoria Cel mai bun album de muzică alternativă cu „Songs of a Lost World”.
Printre alți câștigători se numără Tame Impala (Cea mai bună înregistrare dance/electronică – „End of Summer”), FKA Twigs (Cel mai bun album dance/electronic – „Eusexua”) și Turnstile, care a câștigat atât Cel mai bun album rock („Never Enough”), cât și Cea mai bună interpretare metal („Birds”).
Lista completă a câștigătorilor Premiilor Grammy
Principalele categorii:
- Înregistrarea anului: „Luther” – Kendrick Lamar cu SZA
- Albumul anului: „Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
- Cântecul anului: „Wildflower” – Billie Eilish OConnell & Finneas OConnell
- Cel mai bun artist debutant: Olivia Dean
Alte categorii remarcabile:
- Cea mai bună interpretare pop solo: „Messy” – Lola Young
- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- Cea mai bună interpretare rap: „Chains & Whips” – Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- Cea mai bună interpretare muzică alternativ: „Alone” – The Cure
- Cel mai bun album jazz vocal: „Portrait” – Samara Joy
- Cel mai bun cântec country: „Bitin List” – Tyler Childers
Premiile Grammy 2026 au adus în prim-plan artiști consacrați și talente noi, celebrând diversitatea și inovația în muzica internațională.
Donald Trump a lansat un atac dur la adresa rețelei CBS și a prezentatorului Trevor Noah, după ce acesta din urmă a făcut o serie de afirmații referitoare la legăturile președintelui cu Jeffrey Epstein în timpul galei premiilor Grammy. Trump a catalogat evenimentul drept „de nevizionat” și a negat categoric că ar fi pus vreodată piciorul pe proprietatea privată a controversatului miliardar.
